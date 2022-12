Ze smutkiem informujemy, że dzisiaj o godzinie 9:34 w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie zmarł papież-senior Benedykt XVI – podała agencja Vatican News.

Benedykt XVI jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat.

Był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57).

Papież i teolog. Obrońca Tradycji

Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu darzył Josepha Ratzingera ogromnym zaufaniem. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Od tamtej pory, aż do śmierci Jana Pawła II, to właśnie Joseph Ratzinger czytał i, jeśli trzeba, redagował wiele pism i przemówień papieża-Polaka.

Joseph Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary był niezwykle aktywny. Bronił tradycyjnego nauczania Kościoła oraz doktryny, sprzeciwiał się liberalnym „nowinkom” oraz nieortodoksyjnym hasłom i poglądom. Ratzinger krytycznie wypowiadał się przeciwko teologii wyzwolenia, która w latach 80. znalazła wielu zwolenników w Ameryce Łacińskiej. Swój sprzeciw wobec tego ruchu zawarł m.in. w książce „Raport o stanie wiary”. Po publikacji tej pracy Ratzingerowi grożono nawet śmiercią.

19 kwietnia 2005 roku Ratzinger został wybrany następcą św. Piotra i kolejnym po Janie Pawle II papieżem. Jako papież przyjął imię Benedykt XVI.

Benedykt XVI określany jest niekiedy jako konserwatysta, obrońca tradycyjnych wartości. Porównując jego pontyfikat z pontyfikatem papieża Franciszka, trudno jednak nie odnieść wrażenia, że wraz z końcem panowania Benedykta na tronie piotrowym, skończyła się dla Kościoła pewna epoka.

