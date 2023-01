Watykan: Tłumy żegnają Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra

Prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella i premier włoskiego rządu Giorgia Meloni oddali dziś rano hołd zmarłemu w Sylwestra papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI, którego ciało od dziś do środy jest wystawione w Bazylice św. Piotra.

Tłumy żegnają Benedykta XVI

Od świtu dziesiątki osób ustawiają się w kolejce przy bramach wejściowych na plac św. Piotra, by na chwilę pożegnać Josepha Ratzingera. Jego ciało ubrane w czerwoną szatę papieską, z mitrą biskupią na głowie zostało przywiezione dziś rano z klasztoru Mater Ecclesiae, gdzie mieszkał od czasu ustąpienia z papieskiego urzędu w 2013 r. Podczas prywatnej ceremonii trumnę złożono przed głównym ołtarzem, Konfesją św. Piotra. Po obu stronach Gwardia Szwajcarska trzyma wartę honorową.

Bazylika Watykańska jest otwarta dziś od 9.00 do 19.00, jutro i pojutrze od 7.00 do 19.00. W ciągu trzech dni spodziewanych jest od 30 do 35 tysięcy osób dziennie.

Przy trumnie początkowo czuwał prywatny sekretarz papieża seniora abp Georg Gänswein, konsekrowane świeckie kobiety z „Memores Domini", które przez lata opiekowały się Benedyktem XVI, oraz jego lekarz Patrizio Polisca.

W czwartek, 5 stycznia, papież Franciszek odprawi Mszę św. żałobną na Placu św. Piotra o godz. 9.30. – Na 5 stycznia, dzień pogrzebu, przewidujemy napływ około 50-60 tysięcy osób – powiedział prefekt Rzymu Bruno Frattasi.

Nie żyje papież senior

Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-1057).

Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005, pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II.

Przybrał imię Benedykt, nawiązując do "papieża pokoju" Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku.

