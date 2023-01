"Czy oni postradali rozum?". Minister obrony Niemiec w centrum skandalu

Film zamieszczony 31 grudnia w mediach społecznościowych wywołał niezadowolenie wśród niemieckich polityków, w tym kolegów Lambrecht z partii SPD, oraz wśród zwykłych Niemców złą jakością nagrania, a przede wszystkim samą treścią przemówienia minister.

Wideo zostało nakręcone na jednej z berlińskich ulic, a to, co mówi Lambrecht zagłusza huk odpalanych fajerwerków. Jednak czarę goryczy przelały jej słowa o "ciekawych spotkaniach ze wspaniałymi ludźmi" w związku z wojną na Ukrainie.

Ekspert ds. bezpieczeństwa Ulrike Franke z think tanku European Council on Foreign Relations napisała na Twitterze, że wystąpienie niemieckiej minister jest "nie do zniesienia". "Czy oni postradali rozum?" – dodała.

twitter

Lambrecht do dymisji? Scholz pod presją

Polityk CDU Serap Güler stwierdził, że zachowanie Lambrecht jest powodem, dla którego kanclerz Niemiec Olaf Scholz powinien ją zdymisjonować. – Przemówienie o wojnie z sylwestrowymi petardami w tle jest tylko zwieńczeniem serii jej kompromitacji. Dlatego każda dodatkowa minuta, w której kanclerz federalny nadal trzyma tego ministra, a tym samym jeszcze bardziej szkodzi reputacji naszego kraju, trafia na jego konto – ocenił.

Rząd w Berlinie nie chce komentować wystąpienia Lambrecht. – Nie widzę powodu, aby teraz to oceniać – powiedziała zastępca rzecznika prasowego rządu Christiane Hoffmann po tym, jak na wideo z niemiecką minister spadła lawina krytyki.

Z kolei rzecznik ministerstwa obrony RFN przekazał, że film został nagrany prywatnie i bez korzystania z zasobów resortu. Zapytany, czy filmowanie było odpowiednim sposobem na powitanie Nowego Roku w obliczu wojny na Ukrainie, powiedział: "Słowa minister mówią same za siebie. Nie mnie to komentować".

