Parlament Europejski rozpoczął proces pozbawienia immunitetu dwóch posłów

Na początku grudnia 2022 r. w europarlamencie wybuchła prawdopodobnie największa afera korupcyjna w historii. Eva Kaili, jedna z wiceprzewodniczących PE, została aresztowana przez belgijską policję i oskarżona o udział w grupie przestępczej i prawnie brudnych pieniędzy.

Greczynka jest podejrzana o nielegalny lobbing na rzecz Kataru, gospodarza ostatniego mundialu. W związku z tą sprawą Kaili została wykluczona z partii PASOK, a przewodnicząca PE Roberta Metsola zawiesiła jej uprawnienia.

Europosłowie stracą immunitet. Ruszyła procedura

W poniedziałek Metsola wszczęła pilną procedurę uchylenia immunitetu dwóm posłom do Parlamentu Europejskiego. Zapewniła, że PE od samego początku robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc w śledztwie. – Nadal będziemy dbać o to, żeby nie było bezkarności – zapowiedziała.

Metsola poleciła wszystkim służbom europarlamentu, by "nadały pierwszeństwo" procedurze uchylenia immunitetu i zakończyły ją do 13 lutego.

Oficjalnie nie podano, o których posłów chodzi, ale według ustaleń agencji Associated Press, powołującej się na swoje źródła, oskarżonymi w śledztwie są Włoch Andrea Cozzolino i Belg Mark Tarabella. Obaj zaprzeczyli, że mają jakikolwiek związek ze sprawą, jednocześnie zawieszając swoje członkostwo w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim.

Kilkaset tysięcy euro w walizce

W związku z aferą łącznie przeprowadzono 20 przeszukań, w tym 19 w domach prywatnych i jedno w biurach europarlamentu. Służbom udało się odzyskać 600 tys. euro w domu jednego z podejrzanych, kilkaset tysięcy euro w walizce w pokoju hotelowym w Brukseli i kolejne 150 tys. euro w mieszkaniu należącym do jednego z europosłów.

W korupcję zamieszani mają być jeszcze inni przedstawiciele PE. W Brukseli trwa dochodzenie.

