"Zemsta dyktatorskich reżimów". Zacharowa atakuje Łotwę

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa zabrała głos ws. litewskiego dziennikarza Marata Kasema, zatrzymanego 3 stycznia na Łotwie – relacjonuje rosyjska, propagandowa agencja TASS.

Zacharowa mówi o wolności mediów

Jak opisuje Zacharowa, pół roku temu Kasem informował o prześladowaniach, jakich pada ofiarą w krajach bałtyckich. Przez wiele lat był "obiektem szykan i prześladowań" ze strony przedstawicieli państw bałtyckim. Mówił, że osobiście doświadczył represyjnej maszyny (i jej działania - red.) kolektywnego Zachodu – podkreśliła.

"Teraz jest aresztowany. To zemsta dyktatorskich reżimów za jego wolność, wierność i uczciwość" – napisała rzeczniczka MSZ w serwisie Telegram.

Sprawę bada rosyjski resort spraw zagranicznych. Moskwa zarzuca Łotwie naruszenie zobowiązań międzynarodowych w zakresie wolności słowa i ochrony praw dziennikarzy – tłumaczy Zacharowa w komentarzu dla propagandowego radia Sputnik.

Kasem zatrzymany na Łotwie

Dalej Zacharowa informuje, że Moskwa żąda zaangażowania międzynarodowych organizacji, zajmujących się wolnością słowa, z uwagi na to, że dziennikarz wielokrotnie mówił, że czuje się zagrożony.

– Teraz jego obawy i przypuszczenia stały się rzeczywistością – dodała rzecznik MSZ.

Jak podaje TASS, aresztowany to redaktor naczelny serwisu Sputnik Litwa. Łotewskie służby zatrzymały go w związku z zarzutami o szpiegostwo. Kasemowi grozi do 20 lat więzienia.

Agencja podaje także, że Kasem jest obywatelem Łotwy, ale od kilku lat pracuje i mieszka w Moskwie. Na Łotwę przyjechał pod koniec grudnia z powodów rodzinnych.

Mężczyzna obecnie przebywa w Centralnym Więzieniu w Rydze. Obrońca Kasema – Imma Jansone – nalegała, aby dziennikarz został zwolniony za kaucją, jednak sąd zdecydował o zatrzymaniu mężczyzny w areszcie tymczasowym. Obrona dziennikarza ma teraz 10 dni na odwołanie się od decyzji sądu.

