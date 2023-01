Dewastacja chrześcijańskiego cmentarza w Jerozolimie. Reaguje polskie MSZ

Nagranie z kamery bezpieczeństwa pokazuje dwóch młodych mężczyzn w jarmułkach i z widocznymi frędzlami cycesu, noszonego przez ortodoksyjnych Żydów, włamujących się na cmentarz, przewracających kamienne krzyże, rozbijających i depczących groby.

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych nazwało to "niemoralnym czynem" i "afrontem wobec religii". Natomiast tamtejszy anglikański arcybiskup Hosam Naoum jest zdania, że doszło do "przestępstwa z nienawiści".

Z kolei brytyjski konsulat zwrócił uwagę, że jest to najnowsza "z serii napaści na wspólnotę chrześcijańską" w tym mieście.

Protestancki cmentarz na górze Syjon istnieje od 1848 roku.

MSZ: Liczymy na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności

Oświadczenie w sprawie wzrostu napięcia wokół miejsc świętych i dewastacji cmentarza chrześcijańskiego w Jerozolimie wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, podkreślając, że "podejmowanie jakichkolwiek działań mogących podważać status świętych miejsc, niezależnie od tego jakiej religii te miejsca służą, przyczynia się wyłącznie do dalszej eskalacji napięcia i może przynieść tragiczne skutki".

"W tym kontekście Polska potępia akt wandalizmu i dewastacji kilkudziesięciu nagrobków na cmentarzu chrześcijańskim na Górze Syjon w Jerozolimie, w pobliżu miejsca, gdzie spoczywają m.in. polscy cywile i żołnierze Armii Andersa oraz Oskar Schindler" – czytamy w komunikacie podpisanym przez rzecznika MSZ Łukasza Jasinę.

Podkreślił on, że Polska docenia fakt, iż "ten akt wandalizmu" został jednoznacznie potępiony przez izraelskie MSZ. "Liczymy na to, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona, a sprawcy – pociągnięci do odpowiedzialności" – zaznaczył Jasina. Dodał, że "nie ma usprawiedliwienia dla działań godzących w integralność i spokój miejsc o tak wyjątkowym znaczeniu religijnym i duchowym".

"Ochrona duchowego, religijnego i kulturalnego znaczenia Jerozolimy, jak wskazano to wielokrotnie w odpowiednich rezolucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z prawa międzynarodowego. Jest także standardem cywilizacyjnym, który musi być bezwzględnie przestrzegany" – oświadczył rzecznik MSZ.