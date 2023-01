Ukraińcy rozpoczną szkolenia z obsługi Patriotów w przyszłym tygodniu

Doniesienia CNN zostały potwierdzone we wtorek po południu przez Pentagon.

Program szkolenia odbędzie się w Fort Sill w Oklahomie, gdzie Amerykanie prowadzą własne szkolenia z obsługi zaawansowanego systemu obrony powietrznej. Fort Sill jest jednym z czterech podstawowych ośrodków szkoleniowych armii oraz siedzibą szkoły artylerii polowej o ponad wiekowej tradycji.

Wiadomo coraz więcej

We wtorek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder przekazał dziennikarzom, że już w przyszłym tygodniu do Oklahomy na szkolenie z obsługi Patriotów przybędzie od 90 do 100 ukraińskich żołnierzy. Nie był w stanie podać dokładnych ram czasowych, jak długo potrwa procedura. Zwykle szkolenie żołnierzy amerykańskich trwa do roku.

– Po uruchomieniu, system Patriot przyczyni się do zwiększenia zdolności obrony powietrznej Ukrainy i zapewni Ukraińcom lepszą ochronę przed trwającymi atakami powietrznymi Rosji – powiedział Ryder.

W ubiegłym tygodniu rzecznik Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają różne opcje przeprowadzenia szkolenia w zakresie rakiet Patriot, "włączając potencjalne szkolenie tutaj w USA, za granicą lub połączenie obu". Z kolei Politico informowało w grudniu, że jeśli szkolenie odbędzie się na terenie USA, to będzie miało miejsce właśnie w Fort Sill.

Sprzęt dla Ukrainy. Sukces Polski?

USA i Niemcy przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley i Marder – poinformował w ubiegłym czwartek Biały Dom. Niemcy dostarczą też Ukrainie dodatkową baterię Patriot. Takie ustalenia zapadły po rozmowie telefonicznej amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem.

Sprawa wywołała w Polsce żywe komentarze. Wszystko za sprawą niedawnych kontrowersji związanych z niemiecką propozycją przekazania Polsce baterii rakiet Patriot. Przypomnijmy, że rząd Warszawie chciał, aby niemieckie Patrioty zostały wysłane na Ukrainę, gdzie broniłyby zarówno tamtejszego, jak i polskiego nieba. Jednak Niemcy wskazywały, że takie działanie oznaczałoby znaczne zwiększenie ryzyka wciągnięcia NATO w konflikt z Rosją. Teraz Berlin zdecydował się jednak wysłać Patrioty na Ukrainę.

