Kraj NATO zapowiada zakup sprzętu od USA i przekazanie go Ukrainie

"Systemy obrony powietrznej są najwyższym priorytetem Ukrainy. Dlatego Kanada kupuje zaawansowany narodowy system obrony powietrznej (NASAMS) od Stanów Zjednoczonych, aby przekazać go Ukrainie" – poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa kanadyjskiego resortu obrony, Anita Anand.

NASAMS od Kanady dla Ukrainy

Polityk przekazała, że będzie to pierwszy system obrony przeciwlotniczej skierowany przez Kanadę na potrzeby wojsk ukraińskich. Podkreśliła, że Ottawa zdecydowała się właśnie na kompleks NASAMS z uwagi na wysoki wskaźnik jego efektywności.

NASAMS to mobilny system obrony powietrznej opracowany przez Norwegię i Stany Zjednoczone. Jest w stanie przechwytywać cele powietrzne w odległości do 40 km i na wysokości do 16 km.

Po raz pierwszy kompleksy NASAMS zostały przekazane Ukrainie w październiku – kiedy Rosjanie zaczęli stosować taktykę niszczenia ukraińskiego systemu energetycznego Ukrainy.

Systemy Patriot

USA i Niemcy przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley i Marder – poinformował w ubiegłym czwartek Biały Dom. Niemcy dostarczą też Ukrainie dodatkową baterię Patriot. Takie ustalenia zapadły po rozmowie telefonicznej amerykańskiego prezydenta Joe Bidena z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem.

Pentagon potwierdził doniesienia amerykańskich mediów, że już od przyszłego tygodnia Ukraińcy rozpoczną szkolenia z obsługi systemu Patriot.

– Po uruchomieniu, system Patriot przyczyni się do zwiększenia zdolności obrony powietrznej Ukrainy i zapewni Ukraińcom lepszą ochronę przed trwającymi atakami powietrznymi Rosji – powiedział rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder.

