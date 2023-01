Wagnerowcy zdobyli Sołedar? Ukraina zdecydowanie zaprzecza

Sołedar to miasto położone w obwodzie donieckim. Działają w nim kopalnie soli. W nocy z wtorku na środę rosyjskie propagandowe media oznajmiły, że prywatna firma wojskowa, znana jako Grupa Wagnera, kontroluje już zakłady. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia szefa formacji Jewgienija Prigożyna i jego najemników. Fotografie rzekomo wykonano w podziemnych korytarzach. Już wcześniej, 6 stycznia, w sieci pojawiały się niepotwierdzone doniesienia, że Sołedar zaczyna być przejmowany przez Rosjan.

twitter

Ukraina dementuje rewelacje Rosjan

Tymczasem Kijów zaprzeczył, jakoby najemnicy rosyjskiej Grupy Wagnera zajęli Sołedar na wschodzie Ukrainy. Należy podkreślić, że kontrola nad miastem jest niezwykle istotna, ponieważ jego zdobycie przez Rosjan utoruje im drogę do kolejnych podbojów na terenie Donbasu.

"Sołedar był, jest i będzie ukraiński" – przekazał w oświadczeniu oddział komunikacji strategicznej ukraińskiego wojska, dodając, że zdjęcia opublikowane przez Grupę Wagnera, które według rosyjskich mediów zostały zrobione w Sołedarze, zostały zrobione gdzie indziej.

Wolski: Sołedar nie jest głównym celem

Tymczasem ekspert ds. wojskowości Jarosław Wolski pisze na Twitterze, że do godz. 18 we wtorek Rosjanie kontrolowali ok. 50 proc. powierzchni Sołedaru. Zaznacza, że miasto nie jest celem samym w sobie. "Dla RUS celem jest wiązanie rezerw ukraińskich tak, aby nie było wolnych sił do ukraińskiej ofensywy w innym rejonie frontu ORAZ narzucenie poziomu straty ponad możliwości odtworzeniowe UA do późnej wiosny/lata. Bachmut i poboczny Sołedar to tylko dodatek do w/w celu" – przekonuje Wolski.

Czytaj też:

"Rosjanie prowadzą operację mylącą". Skrzypczak prognozuje, gdzie spadnie główne uderzenieCzytaj też:

Kraj NATO zapowiada zakup sprzętu od USA i przekazanie go Ukrainie