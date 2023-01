Prezydenci Polski i Ukrainy na Cmentarzu Orląt Lwowskich

We Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd Orlętom Lwowskim. Przywódcy Polski i Ukrainy uczcili także pamięć obrońców Ukrainy poległych w wojnie z Rosją.

"Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie prezydenci Polski i Ukrainy oddali wspólnie hołd Orlętom Lwowskim. Upamiętnili również Ukraińców poległych w walkach o Lwów 1918 roku, odwiedzili też część cmentarza, gdzie spoczywają ukraińscy żołnierze polegli w wojnie z Rosją" – przekazał za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy

W środę we Lwowie odbyło się spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim dalszej pomocy dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także wsparcie prozachodnich aspiracji Ukrainy. Politycy podpisali wspólną deklarację, w której między innymi potwierdzili niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Podkreślili również wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu. W deklaracji odnieśli się też do wspólnego dziedzictwa państwowego pierwszej Rzeczypospolitej oraz do zbliżającej się 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

– My, Polacy, znamy doskonale rosyjską okupację. My, Polacy, którzy przez 123 lata między innymi przez rosyjskie zabory nie mieliśmy własnego państwa. My, Polacy, którzy kilkakrotnie byliśmy poddani rosyjskiej agresji, doskonale wiemy, co to znaczy rosyjski okupant – mówił Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia we Lwowie.

