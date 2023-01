Wielka Brytania rozważa wysłanie Ukrainie czołgów

Jak poinformował w środę rzecznik premiera Wielkiej Brytanii, rząd brytyjski współpracuje z partnerami w celu omówienia sposobów „dalszego i szybszego” wspierania Ukrainy, w tym dostarczania czołgów. Zapytany przez dziennikarzy, czy Wielka Brytania dostarczy czołgi Ukrainie, rzecznik premiera powiedział: „Przyspieszamy nasze wsparcie dla Ukrainy za pomocą technologii wojskowej nowej generacji, która pomoże im wygrać tę wojnę”.

– Oczywiste jest, że czołgi mogą zapewnić Ukraińcom zdolność do zmiany sytuacji. Premier Sunak powiedział prezydentowi Zełenskiemu w zeszłym tygodniu, że zapewnimy wszelkie możliwe wsparcie. Premier poprosił sekretarza obrony o współpracę z partnerami w nadchodzących tygodniach w celu omówienia, w jaki sposób możemy pójść dalej i szybciej w ramach naszego wsparcia dla Ukrainy, w tym dostarczania czołgów – stwierdził rzecznik Downing Street.

Rzecznik zastrzegł jednak, ze chociaż „nieustannie przyglądamy się, jaki sprzęt możemy zapewnić”, nie oznacza to, że podjęto jakiekolwiek decyzje dotyczące dostarczania czołgów Challenger 2.

Polska przekaże Leopardy

W środę prezydent Polski spotkał się we Lwowie z przywódcami Ukrainy i Litwy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Andrzej Duda podkreślił, że rosyjska agresja musi zostać zatrzymana. – To jedno z największych wyzwań dla całego wolnego świata. Wszystkie państwa NATO muszą Ukrainę wspierać. My widzimy tę wojnę na własne oczy. Ukraina nie obroni się bez naszego wsparcia – mówił.

Andrzej Duda potwierdził też, że Polska zamierza przekazać Ukrainie czołgi Leopard.

– Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce – poinformował prezydent.

Czytaj też:

Wielka Brytania osłabi wsparcie dla Ukrainy? BBC: Premier zlecił audyt