Tak Ukraińcy dziękowali prezydentowi Dudzie. Tłum ludzi na ulicy

W środę we Lwowie odbyło się spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim dalszej pomocy dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także wsparcia prozachodnich integracyjnych aspiracji Kijowa.

Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard

Podczas wspólnej konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu przywódców, Duda powiedział, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard "w ramach międzynarodowej koalicji".

Na spotkaniu z dziennikarzami, już po powrocie do Polski, prezydent tłumaczył, że "kompania jest jednostką małą (14 czołgów - red.), wręcz symboliczną, natomiast jeżeli takich kompanii będzie więcej, powstanie brygadowa grupa bojowa lub jeszcze większa jednostka wojskowa, która faktycznie będzie miała duże znaczenie militarne w obronie Ukrainy".

Duda witany we Lwowie. Wzruszające obrazki

Po południu na Cmentarzu Łyczakowskim prezydenci Polski i Ukrainy oddali wspólnie hołd Orlętom Lwowskim. Następnie Duda spotkał się z przedstawicielami polskiej społeczności mieszkającej we Lwowie oraz z mieszkańcami, którzy spontanicznie zgromadzili się na ulicach miasta. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać, jak tłum ludzi dziękuje prezydentowi i pozdrawia go.

– To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość – powiedział prezydent po powrocie do kraju. Podkreślił, że Polacy mimo kryzysu i wielu trosk niosą pomoc Ukraińcom. – Nasi sąsiedzi Ukraińcy to widzą. Ta serdeczność wobec prezydenta Polski, który w ich oczach reprezentuje Polaków, jest - mam nadzieję - dla wszystkich moich rodaków bardzo wzruszającym tego wyrazem – stwierdził Andrzej Duda.

