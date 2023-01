"Charakter mieszany". Rosja: Zmiany w poborze do wojska

Andriej Kartapołow, były rosyjski wiceminister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący komisji obrony Dumy Państwowej, ogłosił, że mężczyźni poniżej 30. roku życia będą powoływani do wojska już podczas wiosennego poboru. Do tej pory maksymalny wiek poboru do wojska w Rosji wynosił 27 lat.

– Pierwszy pobór będzie miał charakter typu mieszanego, czyli osób w wieku od 18 do 30 lat. Całkowite przejście do nowego systemu, w którym minimalny wiek poboru będzie wynosił 21 lat, a maksymalny – 30 lat, zajmie nam od roku do trzech lat – powiedział polityk.

Portal Wyborcza.pl zwrócił uwagę, że Kartapołow to między innymi autor kilku poprawek do ustaw o służbie wojskowej w Federacji Rosyjskiej, które Duma Państwowa wprowadziła w ubiegłym roku. Propozycje były związane przede wszystkim z wojną na Ukrainie.

Mobilizacja w Rosji

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o "częściowej mobilizacji wojskowej". Miesiąc później rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że mobilizacja została zakończona. Powołano 300 tys. osób.

W grudniu ub.r. Putin mówił, że z 300 tys. zmobilizowanych 150 tys. skierowano na teren "specjalnej operacji wojskowej", czyli na Ukrainę, z czego 77 tys. wcielono do jednostek bojowych. Dodał także, że kolejne 150 tys. nadal przechodzi dodatkowe szkolenie na poligonach i w ośrodkach szkoleniowych ministerstwa obrony narodowej Federacji Rosyjskiej.

Niedawno wywiad Ukrainy donosił, iż Moskwa ma ogłosić nową falę mobilizacji wojskowej, bowiem armia Rosji ma problemy z uzupełnieniem jednostek. "Rosjanie z powodu strat poniesionych na wojnie mają ogromne problemy z uzupełnianiem istniejących jednostek oraz brakuje im ludzi do formowania nowych" – stwierdziła strona ukraińska w jednym z komunikatów.

