"Europa może sobie nie poradzić". Węgry ostrzegają

Szef węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Peter Szijjarto zaapelował o pomoc dla państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w związku z kryzysem żywnościowych i obawami związanymi z kolejną falą imigracji do Europy.

Polityk komentował sytuację podczas wizyty w Libanie.

Szijjarto o znaczeniu zakończenia wojny na Ukrainie

W trakcie konferencji prasowej w Bejrucie szef węgierskiej dyplomacji podkreślał związek między – trwającą już niemal rok – wojną na Ukrainie, a kryzysem żywnościowym i nielegalną imigracją do Europy.

– Węgry i Liban to kraje oddalone od siebie geograficznie, ale mamy wspólny interes w jak najszybszym zawarciu pokoju na Ukrainie – tłumaczy Szijjarto w rozmowie z mediami.

– Jeśli nie będzie pokoju (na Ukrainie - red.), kryzys żywnościowy będzie się nasilał, co spowoduje, że dziesiątki milionów ludzi będzie chciało opuścić swoje kraje – dodał minister, podczas konferencji prasowej z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu – Abdallahem Bou Habibim.

"Europa nie będzie w stanie sobie z tym poradzić"

– Wiemy, że te trudności (związane z kryzysem żywnościowym - red.) mogą doprowadzić do nowej fali migracji z już niestabilnych regionów, na większą i poważniejszą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy też, że te przepływy migrantów destabilizują sytuację i są nakierowane na Europę – podkreślił szef MSZ Węgier.

– Jeśli ta presja się nasili, Europa nie będzie w stanie sobie z tym poradzić – dodał polityk.

Dalej Szijjarto tłumaczył, że w związku z opisaną sytuacja, niezbędne jest stworzenie lepszych warunków do życia mieszkańcom państw w północnej części Afryki i na Bliskim Wschodzie, co zatrzymałoby masową migracje i umożliwiłoby powrót do domów setkom tysięcy imigrantów, którzy już uciekli do Europy.

