Czesi wybierają prezydenta. Dziś koniec głosowania w pierwszej turze

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 08:00 po nocnej przerwie. Spośród około 8,3 miliona wyborców ci, którzy nie zdążyli tego zrobić w piątek, mogą głosować. Mają na to kolejne sześć godzin.

Wybory w Czechach

O godzinie 14:00 lokale wyborcze zostaną zamknięte, a komisarze rozpoczną liczenie głosów oddanych na ośmiu kandydatów. Są to: przewodniczący ANO i były premier Andrej Babiš, były przedstawiciel czeskiej armii i NATO Petr Pavel, byli rektorzy Danuše Nerudová i Tomáš Zima, poseł SPD Jaroslav Bašta, senatorowie Pavel Fischer (niezależny) i Marek Hilšer z klubu Starostu i biznesmen Karol Divis. Lider związku zawodowego Josef Středula złożył w poniedziałek rezygnację z udziału w wyborach.

Oprócz kandydatów, tradycyjnie w piątek pierwszymi wyborcami byli przewodniczący partii i ruchów parlamentarnych oraz obecny prezydent Miloš Zeman. Dane pochodzące z lokali wyborczych wskazują, że w niektórych regionach kraju tegorocznych wyborom towarzyszyła wyższa frekwencja niż podczas ostatniej elekcji prezydenckiej, która miała miejsce pięć lat temu. Wtedy mniej więcej trzy piąte wszystkich wyborców głosowało w pierwszej turze.

Będzie potrzebna druga tura?

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska teraz większości głosów, do drugiej tury przejdzie dwóch pierwszych, którzy uzyskali najwięcej głosów. Druga tura odbędzie się za dwa tygodnie, 27 i 28 stycznia.

Wraz z wyborami prezydenckimi w 13 gminach odbywają się referenda lokalne. Dotyczą one głównie zaplanowanych inwestycji budowlanych. W Kladnie przedmiotem referendum jest zakaz uprawiania hazardu w mieście.

Niespodziewany faworyt

Jak piszą czeskie media, do tej pory wszystkie sondaże wskazywały, że Andrej Babiš nie miałby szans w drugiej turze i przegrałby z każdym przeciwnikiem, ale na kilka dni przed pierwszą turą sytuacja diametralnie się zmieniła. Babiš nie tylko ma zagwarantowany awans do drugiej tury, ale ma realną szansę na jej wygranie – twierdzą komentatorzy.

Co doprowadziło do tak spektakularnego obrotu sprawy? To poniedziałkowy wyrok praskiego sądu w sprawie Čapí hnízdo. Wyrok uniewinniający Babiša może całkowicie zmienić wynik wyborów.

