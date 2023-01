Bestialski atak na cywilny budynek. Jest reakcja Zełenskiego

13 stycznia szefowa centrum prasowego Sił Obronnych Południowej Ukrainy Natalia Humieniuk ostrzegła, że Rosjanie przygotowują się do nowego zmasowanego ataku na ukraińskie miasta. W sobotę rano Rosja przypuściła kolejny atak. Ostrzelano między innymi Kijów – stolicę Ukrainy.

Bestialski atak Rosjan

Władze wojskowe obwodu dniepropietrowskiego poinformowały, że w ataku rakietowym Rosji na miasto Dniepr na środkowym wschodzie Ukrainy 5 osób zginęło, a 27 zostało rannych. Sześcioro dzieci jest rannych. Do ostrzału doszło w sobotę w godzinach popołudniowych.Rosyjska rakieta trafiła w wielokondygnacyjny blok, niszcząc całą klatkę schodową.

"Wieczne odpoczywanie wszystkim, których życie odebrał rosyjski terror! Świat musi powstrzymać to zło" – napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Swój komentarz zamieścił na Telegramie. "Walczymy o każdego człowieka, każde życie" – podkreśłił.

Koniec z masowym ostrzałem?

Mychajło Samus, ekspert Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem, uważa, że nowy dowódca sił rosyjskich na Ukrainie, Walerij Gierasimow i jego generałowie przedstawią Władimirowi Putinowi nowy plan działania. Chodzi mianowicie o operację na dużą skalę, taką, jaką rozpoczęła się wojna na Ukrainie.

– Obecnie mamy bardzo interesującą kwestię, a mianowicie, czy masowe ataki rakietowe ustaną. Jeśli tak się stanie, będzie to oznaczać, że Surowikinowi naprawdę powiedziano: "To wszystko! Dosyć waszych «Armagedonów», bo brak światła wśród Ukraińców nie wpływa na sytuację na polu bitwy – powiedział Samus dla Espresso nawiązując do przydomku poprzedniego dowódcy sił rosyjskich, Sergieja Surowikina "generał Armagedon".

Jak informował w piątek abp Światosław Szewczuk, do tej pory organizacje międzynarodowe zarejestrowały ponad 63 tys. rosyjskich zbrodni wojennych.

