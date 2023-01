Konflikt o brody. Kadyrow oburzony rozkazem nowego dowódcy wojsk rosyjskich

11 stycznia 2023 ogłoszono nominację Walerija Gierasimowa na dowódcę połączonego zgrupowania wojsk w kierownictwie tzw. specjalnej Operacji Wojskowej, zastępując na stanowisku gen. Siergieja Surowikina, który został jednym z trzech jego zastępców. Gierasimow zaczął szybko wprowadzać swoje porządki.

W rozkazach dla wojska dowództwo niemal wprost zakazało używania nowoczesnego sprzętu (telefonów i tabletów). Korespondenci donoszą również o zakazie używania posiadanych na własność lub udostępnionych przez inną osobę pojazdów z napędem na wszystkie koła oraz o konieczności przekazania ich Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej. W tym samym czasie żołnierze dostali też rozkazy golenia brody, strzyżenia i noszenia regulaminowego munduru – opisuje Onet.

Kadyrow oburzony. "Niebezpieczny wróg!"

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nie kryje, że zakaz noszenia brody jest dla niego absurdalny. On i podlegli mu czeczeńscy żołnierze wyznają islam i sami noszą zarost.

"Wyobrażam sobie, jak zaskoczeni byli nasi bojownicy z pierwszej linii, zmobilizowani, ochotnicy – zarówno brodaci, jak i ogoleni. Nawet nie podejrzewali, że w ich szeregach czai się niebezpieczny wróg – zarost!" – napisał przywódca Czeczenii.

"Rzucamy broń, idziemy się ogolić (...). Przecież w każdym rowie jest kran z ciepłą wodą, pianka do golenia wydawana jest rano w budynku łaźni, brzytwy rozdawane były z miesięcznym wyprzedzeniem" – ironizował dalej. "Jakby nie było problemów na linii frontu. Co to za bzdury?" – dopytywał.

Kadyrow jest przekonany, iż cała sprawa jest "wyraźną prowokacją", mającą na celu osłabienie morale żołnierzy, "którzy toczą świętą wojnę w imię Wszechmogącego i którzy noszą brodę tylko dla Wszechmogącego, jak nasz ukochany prorok Mahomet".

