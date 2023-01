Pieskow powiedział, że jeśli zachodni ministrowie obrony zebrani w piątek w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech zdecydują się dostarczyć Kijowowi ciężkie czołgi, wywoła to negatywne konsekwencje dla Ukrainy.

– Widzimy rosnące pośrednie, a czasem bezpośrednie zaangażowanie państw NATO w ten konflikt. Słyszymy wypowiedzi wskazujące na absolutną dominację woli politycznej dalszego wzrostu tego zaangażowania. Widzimy wręcz przywiązanie do dramatycznego złudzenia co do możliwości odniesienia przez Ukrainę jakiegoś sukcesu na polu bitwy – przekonywał rzecznik Kremla.

– To jest dramatyczne złudzenie zachodniej społeczności, którego jeszcze wiele razy będziecie żałować. Jesteśmy tego pewni i nie ma co do tego żadnych wątpliwości – dodał.

Pieskow: Czołgi z Zachodu przysporzą Ukrainie problemów

Sposobem na zapobieżenie dalszej eskalacji konfliktu jest według Pieskowa uwzględnienie "strategicznych obaw", które Rosja wyraziła pod koniec 2021 r., na kilka tygodni przed wysłaniem swoich sił zbrojnych na Ukrainę.

Rosja twierdzi, że musiała działać, aby chronić rosyjskojęzycznych mieszkańców wschodniej Ukrainy przed prześladowaniami i zapobiec wykorzystywaniu Ukrainy przez "agresywny" Zachód. Kijów i kraje zachodnie uważają, że stanowisko Moskwy to bezpodstawny pretekst do grabieży terytorium sąsiedniego państwa w stylu imperialnym.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego rząd oczekuje "zdecydowanych decyzji" od przywódców państw członków NATO i innych krajów, którzy spotkają się w piątek w celu omówienia zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym przekazania jej czołgów. Pieskow ocenił, że dostawy czołgów "niczego nie zmienią" i tylko "przysporzą Ukrainie problemów".

