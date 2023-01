Państwo UE przeciwko wspieraniu Ukrainy. "Gasimy pożar benzyną"

Słowa prezydent Bułgarii Rumena Radewa cytują i szeroko komentują m.in. rosyjskie media propagandowe. Polityk opowiedział się bowiem przeciwko wspieraniu militarnie Ukrainy, w obawie o eskalację konfliktu.

Radew o dostawach broni dla Ukrainy

"Prezydent Bułgarii powiedziała, że pomoc wojskowa dla Kijowa może doprowadzić do globalnego konfliktu" – relacjonuje propagandowa agencja TASS.

– Nie mogę zgodzić się ze stanowiskiem, że to jest wojna wartości. Najważniejszą wartością jest pokój i życie ludzie. Dostarczanie broni (dla Kijowa - red.) oznacza, że gasimy pożar benzyną. Oznacza, że ofiar będzie więcej – tłumaczył polityk. Prezydent komentował sytuację na Ukrainie w rozmowie z Radiem Darik.

Jak podkreślił dalej Radew, wspieranie Kijowa prowadzi również do sytuacji, w której wojna zakończy się dopiero w momencie "całkowitego upadku jednej ze strony, co nieuchronnie i stopniowo prowadzi nas do konfliktu globalnego". Polityk dodał, że oznacza to, że może także dojść do użycia broni atomowej.

– Nadal bronię swojego stanowiska, że Bułgaria nie powinna wysyłać broni w celu wspierania tego konfliktu – dodał Radew.

Makiejew: Potrzebujemy niemieckich czołgów – i to teraz

Tymczasem ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makiejew skrytykował stanowisko Berlina ws. przekazanie Kijowowi czołgów Leopard, podkreślając, że Kijów "oczekiwał znacznie więcej od swoich niemieckich partnerów".

Po zakończeniu spotkania w Ramstein, Berlin wciąż nie podjął bowiem decyzji ws. przekazania czołgów dla Kijowa.

– Potrzebujemy niemieckich czołgów – i to teraz – tłumaczył dyplomata w rozmowie z agencją dpa. – Nie mamy czasu na sprawdzanie, zastanawianie się i wahanie. To, czego potrzebujemy: decyzji, szkoleń i skoordynowanych dostaw. Natychmiast – dodał polityk.

