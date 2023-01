Niepokojące słowa Ławrowa. "To prawdziwa wojna z Zachodem"

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przebywa obecnie w Republice Południowej Afryki, gdzie prowadzi rozmowy z szefową MSZ RPA – Grace Naledi Pandor.

Ławrow o wojnie z Zachodem

W trakcie konferencji prasowej w Pretorii, szef MSZ Rosji odniósł się do sytuacji na Ukraine oraz napięcia na linii Moskwa-Zachód.

– Kiedy mówimy o tym co dzieje się na Ukrainie, to mówimy o tym, że ta wojna nie jest już hybrydowa, to prawdziwa wojna, którą Zachód od dawna przygotowywał przeciwko Rosji – mówił polityk.

– Próbując zniszczyć wszystko co jest rosyjskie – od języka do kultury, które były na Ukrainie od wieków i próbując zabraniać ludziom mówić w ich ojczystym języku – podkreślił minister.

Ławrow stwierdził także, że zarówno były prezydent Ukrainy – Petro Poroszenko, jak i obecny prezydent – Wołodymyr Zełenski, po wyborze na stanowisko "zmienili się w prezydentów wojennych, rusofobicznych".

Szef MSZ Rosji: Zachód wspiera marsze neonazistów

W trakcie konferencji prasowej, Ławrow uderzył także w państwa Zachodu, zarzucając im wspieranie neonazistów. Przypomnijmy, że rosyjskie media propagandowe stale zapewniają, że Ukraina jest pełna nazistów, a walka z nimi miała być jednym z celów "specjalnej operacji wojskowej" (jak Rosja nazywa napaść na Ukrainę).

– Wszelkie kontakty kulturalne związane z językiem rosyjskim są zabronione. I to wszystko jest wspierane przez Zachód – zapewniał polityk.

– Tak jak Zachód wspiera regularne marsze neonazistów, ze swastykami, symbolami (...) które został zakazane przez Trybunał Norymberski (Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze - red.) i których używanie jest uznane za przestępstwo. Zachód to wszystko popiera – przekonywał Ławrow.

