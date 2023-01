"Kluczowe tygodnie dla Ukrainy". Waszyngton zabrał głos ws. dostaw sprzętu

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby komentował spór dotyczący przekazania (produkowanych w Niemczech) czołgów Leopard na Ukrainę.

Od wielu tygodni, Polska i wiele innych państw należących do NATO, naciska na Berlin w sprawie przekazania Leopardów, jednak niemieckie władze spowalniają podjęcie decyzji.

Media spekulowały, że decyzja zapadnie w ubiegłym tygodniu, w trakcie spotkania państw wspierających Kijów, w bazie Ramstein. Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius poinformował jednak po zakończeniu obrad, że negocjacje wciąż trwają.

Kirby: Kluczowy czas dla Ukrainy

– Pozwoliłbym tym dwóm krajom, by mówiły same za siebie. Polska i Niemcy są znaczącymi udziałowcami we wspieraniu potrzeb obrony Ukrainy – komentował spór na linii Berlin-Warszawa ws. czołgów John Kirby.

– Oni wiedzą, co wchodzi w grę oraz są bardzo otwarci we wspieraniu Ukrainy – dodał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

– Wszyscy wiemy, że nadchodzące tygodnie i miesiące będą kluczowe dla Ukrainy, szczególnie w Donbasie. I wiemy, że uzbrojenie to coś, czego Ukraińcy będą w dalszym ciągu potrzebować. Pracujemy wspólnie nad tym, czego im dostarczyć w najkrótszym możliwym czasie – zapewniał polityk, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

W trakcie wywiadu Kirby chwalił także postawę Polski względem Ukrainy i chęć pomocy ze strony Warszawy. – Polska jest zagorzałym zwolennikiem wsparcia i zabezpieczenia Ukrainy, to jeden z wiodących krajów w Sojuszu, jeśli chodzi o wsparcie – mówił polityk.

– Nie tylko jest skłonna do dalszego goszczenia amerykańskich wojsk na polskiej ziemi, lecz pomaga nam w wysiłkach dostarczenia pomocy. Jesteśmy Polsce bardzo, bardzo wdzięczni za to wsparcie – podkreślał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

