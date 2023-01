Niemcy i USA przekażą czołgi Ukrainie. Jest reakcja Putina

Podczas spotkania ze studentami w Moskwie Putin stwierdził, że "największym krajem w Europie, gospodarczym gigantem jest Republika Federalna Niemiec, a Związek Radziecki sformalizował prawnie wiążące warunki zakończenia okupacji" RFN.

– Jak wiadomo, po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na cztery sektory: amerykański, brytyjski, francuski i sowiecki. Tak więc Związek Radziecki sformalizował koniec tego statusu okupacyjnego, a Stany Zjednoczone nie – powiedział rosyjski prezydent, cytowany przez agencję TASS.

Putin: Na terytorium RFN są siły okupacyjne

– Ściśle mówiąc, formalnie i w sensie prawnym, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec są siły okupacyjne USA. I tak się dzieje w rzeczywistości: jest ich tam bardzo dużo – ocenił Putin. Według niego "niemieccy politycy sami mówią, że po II wojnie światowej Niemcy nigdy nie były, w pełnym tego słowa znaczeniu, państwem suwerennym".

– To nie jest to, co ja mówię, to mówią prominentni, chcę to podkreślić, nie politycy zorientowani na Rosję, ale politycy zorientowani na Niemcy – przekonywał Putin. – Wiele z tego, co się dzieje, ma głębokie korzenie, pewne fundamenty – stwierdził, nawiązując do decyzji Berlina i Waszyngtonu o dostarczeniu Ukrainie czołgów.

Niemcy jednak dadzą czołgi Leopard Ukrainie. USA mają przekazać Abramsy

Niemcy po "intensywnych konsultacjach" z partnerami zdecydowały o przekazaniu Ukrainie kompanii 14 czołgów Leopard 2 A6 z rezerw Bundeswehry – poinformował na środowym posiedzeniu rządu kanclerz Olaf Scholz.

Berlin dopuści też reeksport czołgów z krajów trzecich, aby szybko skompletować co najmniej dwa bataliony. Szkolenie ukraińskich załóg pancernych rozpocznie się w Niemczech, a pakiet obejmie również amunicję i konserwację pojazdów.

Z kolei Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy 30 czołgów Abrams. Taką decyzję ma ogłosić jeszcze dziś prezydent USA Joe Biden – podają amerykańskie media.

Czytaj też:

Media: NATO da Ukrainie ponad 100 czołgów do ataku na Krym