Hiszpania: Zamachy terrorystyczne w dwóch kościołach

25 stycznia rano mężczyzna, określany jako YK i ubrany w tzw. dżellabę, czyli rodzaj tuniki, noszonej przez mieszkańców Maghrebu (Afryki Północno-Zachodniej), zabił maczetą zakrystianina i ciężko ranił cztery inne osoby, m.in. księdza, który próbował powstrzymać napastnika. Z doniesień prasowych wynika, że policja zatrzymała go i obecnie prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie.

Atak terrorystyczny

Według jednego z księży agresor wszedł najpierw do kościoła św. Izydora, w którym zranił jedną osobę. Następnie udał się do parafii na Plaza de la Palma [obie świątynie znajdują się w centrum miasta] i tam, jeszcze na ulicy zabił zakrystianina, pozostawiając go martwego na ziemi, po czym ranił kilka innych osób.

Z kolei proboszcz tego drugiego kościoła ks. Juan José Marina, którego w chwili ataku nie było na miejscu, opowiedział później, opierając się na zeznaniach naocznych świadków, iż do środka wszedł muzułmanin i zaczął niszczyć wyposażenie ołtarza. Gdy zakrystianin próbował go powstrzymać, został ciężko ranny. Potem napastnik wyszedł z kościoła i zranił żebraka, który prosił go o wsparcie. Zdaniem tegoż kapłana, w kościele św. Izydora zamachowiec zaatakował księdza-salezjanina w chwili, gdy odprawiał on tam Mszę św.

Prokuratura twierdzi, że był to atak terrorystyczny. Ze źródeł policyjnych wynika, że napastnik nie miał dokumentów, ale „wydaje się, że jest pochodzenia marokańskiego”. Niektóre kamery, zainstalowane w pobliżu miejsca zdarzenia, pokazały, że mężczyzna był ubrany w dżellabę – tradycyjną tunikę noszoną w krajach Maghrebu.

Prowadzone obecnie śledztwo ma wykazać nie tylko sprawcę i powody jego czynu, ale także, czy i ewentualnie ile jeszcze kościołów mogło być celem tego rodzaju zamachów.

W tej sprawie specjalne oświadczenie wydał przewodniczący Junty (zarządu) Andaluzji, na której terenie leży Algeciras, Juan Manuel Moreno: „Jest to straszne i przerażające. Zginął zakrystianin i co najmniej jeden kapłan został ranny w zamachu w Algecirasie. Zdarzenia te są przedmiotem dochodzenia”.

Miejscowa wspólnota muzułmańska wyraziła smutek i ubolewanie z powodu tego, co się stało.

