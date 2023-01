Szef Nord Stream 2 zdradza, co Putin powiedział mu na początku wojny

Ten były oficer Stasi, który dziś kieruje spółką Nord Stream 2 AG, operatorem gazociągu Nord Stream 2, opowiedział niemieckiej gazecie "Zeit" o rozmowie z Putinem na temat inwazji na Ukrainę. Warnig po wybuchu działań wojennych poleciał do Moskwy, gdzie został przyjęty przez rosyjskiego prezydenta.

– Jakie są twoje cele? Mówisz o Doniecku i Ługańsku, w tym samym czasie twoje wojska chcą zająć Kijów. Czy potrzebujesz Odessy lub Charkowa, czy całej Ukrainy, a nawet więcej? – zapytał Putina Warnig. – To jest tajemnica państwowa – usłyszał w odpowiedzi.

Jednocześnie Warnig twierdzi, że starał się wyjaśnić rosyjskiemu prezydentowi, że musi zakończyć działania wojenne. – Ale po jego odpowiedzi poczułem, że jako dwójka starych przyjaciół nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia – dodał.

Warnig odrzucił propozycję Putina

Następnie Putin zaprosił Warniga, który został objęty sankcjami USA dzień przed rozpoczęciem wojny, do przeprowadzki do Moskwy. – Przyjedź do Moskwy z rodziną, tutaj coś dla ciebie znajdziemy – powiedział Putin. Jednak Warnig odrzucił tę propozycję, tłumacząc, że nie zadowala go "mieszkanie za wysokimi murami".

Przyznał też, że w Niemczech, gdzie mieszka, stał się "toksyczny" – nikt nie chce z nim robić interesów, a jego konta bankowe są zamrożone. Jak zauważa "Zeit", Warnig jest jedynym obywatelem RFN, który znalazł się na amerykańskiej liście sankcyjnej ze względu na powiązania biznesowe z Rosją.

Wojna z Ukrainą. Jakie są cele Rosji?

Putin wielokrotnie zmieniał cele Rosji w wojnie. Ogłaszając inwazję wojsk rosyjskich w lutym ub.r., tłumaczył, że Rosja podjęła ten krok w celu "denazyfikacji" i "demilitaryzacji" Ukrainy. Wiosną zapewniał, że Moskwa nie zamierza okupować Ukrainy, ale już jesienią aneksję czterech ukraińskich regionów nazwał "głównym osiągnięciem wojny".

W dwunastym miesiącu agresji Putin stwierdził natomiast, że celem "specjalnej operacji wojskowej" (Kreml nie używa słowa "wojna" - red.) jest "chronić ludzi i samą Rosję przed zagrożeniami, jakie próbują stworzyć na naszych historycznych terytoriach sąsiadujących z nami". – Nie możemy na to pozwolić – oświadczył Putin.

