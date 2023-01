Tajna sprzedaż broni dla Ukrainy. Jak zachodnie firmy zarabiają fortunę

"The Kyiv Independent" we współpracy z "Eesti Ekspress" (Estonia), "Die Welt" (Niemcy), Lighthouse Reports i The Investigative Desk (Holandia) opublikował wyniki śledztwa dziennikarskiego dotyczącego tajnej sprzedaży broni na Ukrainę przez zachodnich pośredników, którzy, zdaniem dziennikarzy, zarabiają na tym od dwóch do czterech razy więcej niż zwykle.

Kiedy Rosja rozpoczęła inwazję w lutym ub.r., Ukraina pilnie potrzebowała broni i amunicji. – Kraj był zdesperowany i chciał kupić broń za wszelką cenę – powiedział cytowany w materiale wysoki rangą ukraiński urzędnik zaangażowany w zakupy uzbrojenia w pierwszych tygodniach wojny.

Ukraina broni się przed Rosją. Handlarze bronią mają żniwa

Europejscy prywatni handlarze bronią dostrzegli okazję i podnieśli ceny swoich usług. W jednym konkretnym przypadku dziennikarze ustalili, że jeden z pośredników zarobił trzy do sześciu razy więcej niż wynosi średnia rynkowa.

– Im wyższe ceny, tym mniej broni otrzymuje Ukraina do obrony – powiedział attaché wojskowy Ukrainy w ambasadzie tego kraju w Belgii partnerowi "The Kyiv Independent" w tym śledztwie, The Investigative Desk.

Łańcuch pośredników i ogromna prowizja

W połowie marca cena jednej konkretnej dostawy amunicji wzrosła o prawie jedną trzecią po tym, jak uruchomiono skomplikowany łańcuch pośredników, aby dostarczyć broń na Ukrainę. Najpierw holenderska, potem estońska, a w końcu czeska firma zaangażowała się w dostarczanie Ukrainie bardzo potrzebnej amunicji.

Dostawca, który wydaje się być ostatnim w łańcuchu, czeska firma Excalibur International, jest dobrze znana ukraińskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Z firmą od lat współpracuje ukraińska państwowa firma zbrojeniowa Ukroboronprom. Jednak w tym przypadku dostawy Excalibur International na Ukrainę odbywały się za pośrednictwem łańcucha pośredników.

W wyniku transakcji co najmniej jeden pośrednik otrzymał 2 mln euro, czyli 30 proc. wartości kontraktu, jako prowizję, która według znawców branży zbrojeniowej, była "nienormalnie wysoka".

