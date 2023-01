"Mamy argument: to słuszne". Wezwanie do powołania trybunału dla rosyjskich zbrodniarzy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie zażądało powołania w Hadze specjalnego międzynarodowego trybunału karnego do ścigania rosyjskich i białoruskich przywódców politycznych i wojskowych, którzy "planowali, przygotowywali, inicjowali lub przeprowadzali" agresję Rosji przeciwko Ukrainie.

"Bez ich decyzji o rozpoczęciu tej napastniczej wojny przeciwko Ukrainie nie doszłoby do wynikających z niej okrucieństw, zniszczeń, śmierci i zniszczeń" – wskazało Zgromadzenie, zatwierdzając rezolucję opartą na raporcie Damiena Cottiera (Szwajcaria, ALDE).

"To jest słuszne"

Taki trybunał powinien być "popierany i wspierany przez jak najwięcej państw i organizacji międzynarodowych, a w szczególności przez Zgromadzenie Ogólne ONZ". Rada Europy powinna pełnić aktywną wiodącą rolę i zapewniać konkretne wsparcie.

W przemówieniu Oleksandra Matviichuk, szefowa ukraińskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami człowieka Centrum Wolności Obywatelskich, która nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla w 2022 r., powiedziała parlamentarzystom: – Tak, to odważny krok. Ale mamy jeden mocny argument: musimy to zrobić, ponieważ jest to słuszne.

Zgromadzenie stwierdziło, że istnieje "oraz więcej dowodów" na to, iż rosyjska narracja usprawiedliwiająca wojnę "ujawnia ludobójczy zamiar" zniszczenia ukraińskiej grupy narodowej. Niektóre z czynów popełnionych na ukraińskich cywilach, w tym zabójstwa, przymusowe przesiedlenia i rusyfikacja ukraińskich dzieci, mogą wchodzić podchodzić pod definicję ludobójstwa.

System odszkodowań za straty wojenne Ukrainy

Zdaniem parlamentarzystów Rosja powinna również naprawić krzywdy i straty spowodowane jej bezprawnymi działaniami. Wezwali do stworzenia międzynarodowego mechanizmu odszkodowań dla Ukrainy. Rada Europy powinna odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu przyszłego mechanizmu i zarządzaniu nim.

Zgromadzenie dodało, że niezdolność ONZ do przeciwstawienia się rosyjskiej agresji z powodu nadużywania prawa weta w Radzie Bezpieczeństwa jest "egzystencjalnym zagrożeniem dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach" i że popiera wszelkie wysiłki i dyskusje na rzecz zmiany tego stanu rzeczy.

Czytaj też:

Departament Stanu USA podał trzy warunki złagodzenia sankcji wobec RosjiCzytaj też:

"Koalicja czołgowa" rozrasta się. Kanada potwierdza, że przekaże Ukrainie Leopardy