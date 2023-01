Putin: Rosja zaatakowała Ukrainę, żeby nie powtórzyła się straszna tragedia

W swoim przemówieniu skierowanym do organizatorów i uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście Putin podkreślił, że "to naród radziecki w 1945 r. położył kres nazistowskiemu barbarzyństwu".

– Musimy jasno zrozumieć, że wszelkie próby ponownego rozważenia wkładu naszego kraju w wielkie zwycięstwo oznaczają w rzeczywistości usprawiedliwienie nazistowskich zbrodni, a jednocześnie torują drogę do powrotu tej śmiercionośnej ideologii – przekonywał.

Putin: To z tym złem walczą nasi żołnierze

Według niego "zaniedbywanie historii może doprowadzić do powtórzenia się strasznej tragedii". – Dowodem na to są zbrodnie na pokojowo nastawionych cywilach, czystki etniczne i kary podejmowane przez neonazistów na Ukrainie. To z tym złem nasi żołnierze dzielnie walczą – mówił prezydent Rosji.

Wcześniej Putin spotkał się z naczelnym rabinem Rosji Berlem Lazarem i przewodniczącym Federacji Gmin Żydowskich Rosji Aleksandrem Borodą. Rosyjski przywódca stwierdził, że "większość zamordowanych przez nazistów Żydów to obywatele sowieccy".

78 lat temu Armia Czerwona weszła do Auschwitz

W Auschwitz i Birkenau Niemcy wymordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Obóz działał w latach 1940-1945. Powstał z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera. Pierwszymi więźniami Auschwitz byli Polacy.

27 stycznia 1945 r. obóz oswobodziła Armia Czerwona. Po wojnie infrastrukturę obozową wykorzystywało NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

W rocznicę wyzwolenia Auschwitz obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – święto uchwalone 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej.

