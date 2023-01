Rosyjski oligarcha negocjuje z Putinem i Ukrainą. Nowe informacje

Abramowicz, który brał udział w pierwszych rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą, nadal jest zaangażowany w kontakty między obydwoma krajami, ale teraz jego rola ogranicza się do negocjacji w sprawie wymiany jeńców lub tzw. umowy zbożowej – dowiedział się "The Wall Street Journal".

Według źródeł prasowych Abramowicz pozostaje "akceptowalnym pośrednikiem" dla prezydenta Rosji Władimira Putina, Ukrainy i jej sojuszników. Rozmówcy "WSJ" twierdzą, że oligarcha od początku wojny osobiście spotykał się z Putinem i kilkakrotnie rozmawiał z nim przez telefon. Abramowicz ma też bezpośrednie powiązania z szefem administracji rosyjskiego prezydenta, Antonem Wajno.

Źródła przekazały, że Abramowicz przedstawia Putinowi stanowisko Kijowa, a następnie przekazuje stronie ukraińskiej punkt widzenia Kremla. Między innymi pomaga przy niewielkich wymianach więźniów co kilka tygodni.

Putin osobiście "pobłogosławił" Abramowicza

Ukraińscy i zachodni urzędnicy powiedzieli "The Wall Street Journal", że nie oczekują już od Abramowicza odgrywania kluczowej roli mediatora w dialogu między walczącymi krajami. Co więcej, motywy oligarchy są kwestionowane przez Zachód, który postrzega jego działania jako próbę doprowadzenia do zniesienia sankcji. Jak zaznacza "WSJ", USA do tej pory wstrzymują się z wpisaniem Abramowicza na listę sankcyjną, inaczej niż Wielka Brytania, Kanada i Unia Europejska.

Mychajło Podolak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, powiedział w komentarzu dla gazety, że w rozmowach między Rosją a Ukrainą Abramowicz "może odegrać pewną rolę i w razie potrzeby interweniować w niektórych sprawach, ale to nie jest rola mediatora, jaką pełnił w pierwszych rundach procesu negocjacyjnego".

Według "Financial Times" Putin osobiście "pobłogosławił" Abramowicza za mediację w rozmowach pokojowych. Kreml stoi na stanowisku, że oligarcha nie wchodzi w skład oficjalnych rosyjskich negocjatorów, ale jest zaangażowany w zapewnienie kontaktów między Moskwą a Kijowem.

