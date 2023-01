Izrael pomaga Ukrainie w tajemnicy. "Są dwa główne powody"

– Armia izraelska regularnie blokuje dostawy broni z Iranu do Syrii i Libanu. Należą do nich irańskie drony i rakiety, których Rosja używa na Ukrainie. Pomagamy więc, co prawda zakulisowo, ale dużo bardziej, niż to wiadomo – powiedział Prosor w rozmowie z "Berliner Morgenpost".

Podkreślił, że po pierwsze Izrael ma dużą społeczność żydowską w Rosji, a po drugie siły rosyjskie są obecne w pobliskiej Syrii. – To są dwa główne powody, dla których pozostajemy w cieniu – dodał.

Zapytany, czy Izrael mógłby całkowicie zablokować dostawy irańskich dronów, ambasador odpowiedział przecząco.

Izrael nie dostarcza Ukrainie broni, ale przekazuje jej pomoc medyczną i humanitarną. Serwis Axios, powołując się na źródła, podał w zeszłym roku, że Izrael nie dozbraja Ukrainy z powodu obaw, że Rosja zaszkodzi jego interesom w Syrii.

Rosja atakuje Ukrainę dronami z Iranu

Według ustaleń "The New York Timesa", Izrael dostarczył Ukrainie informacje wywiadowcze, które pomogły w walce z irańskimi dronami kamikadze. Od początku października ub.r. Rosjanie skupili się głównie na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej przy użyciu irańskich dronów Shahed-136.

Na początku listopada szef MSZ Iranu Hosejn Amir Abdollahian przyznał na konferencji prasowej, że jego kraj dostarczył Rosji pewną liczbę dronów w ciągu kilku miesięcy przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, choć wcześniej Teheran konsekwentnie temu zaprzeczał.



Kijów i jego zachodni sojusznicy wielokrotnie oskarżali Moskwę o używanie w ostatnich tygodniach irańskich dronów kamikadze w atakach na Ukrainę. Iran wcześniej odrzucał zarzuty, że dostarczył Rosji broń "do użycia" na Ukrainie, podczas gdy Kreml oświadczył, że kraje zachodnie dążą do "nacisku" na Teheran.



Czytaj też:

Iran odmawia Rosji. Szef MSZ złożył oświadczenieCzytaj też:

Doradca Putina wylądował na boisku piłkarskim w Iranie i przerwał mecz