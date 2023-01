Kolejny kraj NATO ma problem z czołgami dla Ukrainy. "Są w opłakanym stanie"

Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles powiedziała, że jej kraj planuje dostarczyć Ukrainie "pewną liczbę czołgów Leopard 2", ale najpierw trzeba będzie je naprawić, ponieważ maszyny od dawna stoją w magazynach bez konserwacji.

– W Saragossie są Leopardy 2A4, które nie były używane od dłuższego czasu i będziemy sprawdzać, które z nich mogą zostać wprowadzone do eksploatacji w celu przesłania na Ukrainę – wyjaśniła.

Według Robles dokładna liczba czołgów, które trafią na Ukrainę, zostanie ustalona na podstawie wyników konsultacji z krajami partnerskimi.

– Hiszpania jest mocno zaangażowana w pokój. Pragniemy pokoju i rozumiemy, że najlepszym sposobem na pokój jest skoordynowany transfer sprzętu do obrony – powiedziała minister, którą cytuje agencja UNIAN.

Ile czołgów Leopard kraje NATO dostarczą na front?

W środę rząd w Madrycie potwierdził, że dołączy do zachodniej koalicji czołgów i przekaże Leopardy Ukrainie. Nie podano jeszcze liczby, ale według nieoficjalnych informacji może to być kilkadziesiąt maszyn (mówi się nawet o 50 sztukach).

Cała zachodnia koalicja pancerna ma obejmować co najmniej 10 krajów europejskich, w tym Polskę, a także USA i Kanadę. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział, że sojusznicy obiecali Ukrainie 321 ciężkich czołgów. – Potrzebujemy tej pomocy tak szybko, jak to możliwe – podkreślił.

Pomoc wojskowa Hiszpanii dla Ukrainy

W Hiszpanii już latem dyskutowano o możliwości dostarczenia Leopardów Ukrainie, ale zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na fakt, że "czołgi były w opłakanym stanie po wielu latach bezczynności" – odnotowuje agencja UNIAN.

Wcześniej Hiszpania dostarczyła Ukrainie systemy obrony powietrznej Hawk i przeszkoliła ukraińskich żołnierzy, którzy mają obsługiwać te systemy. Wiadomo też, że Madryt przekazał Kijowowi amunicję i pojazdy opancerzone.

Wiosną ubiegłego roku Rosja wysłała notę do krajów członkowskich NATO w związku z przekazywaniem broni ukraińskiej armii. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ostrzegł, że wszelkie dostawy zawierające sprzęt wojskowy staną się uzasadnionym celem sił rosyjskich.

