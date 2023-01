"Krnąbrność i nieuczciwość Zachodu". Mocne słowa Ławrowa

Szef rosyjskiej dyplomaci Siergiej Ławrow nie ustaje w atakach na państwa Zachodu. Tym razem polityk zarzuca "przeciwnikom" Moskwy, że przeszkadza im obecność Rosji w przestrzeni euroazjatyckiej.

– Krnąbrność i nieuczciwość Zachodu wzmacnia determinację Rosji w nadawaniu priorytetu południowym i wschodnim wektorom polityki zagranicznej – tłumaczył Ławrow, cytowany przez MSZ.

Jak podkreślił minister, od pewnego czasu jest jasne, że samo istnienie Rosji, jako jednego z elementów przestrzeni euroazjatyckiej, jest problemem dla przeciwników Moskwy.

– Jednak historia uczy, że wszelkie próby zachwiania państwowości Rosji, próby podziału społeczeństwa, a co więcej, naruszenia integralności terytorialnej kraju, sprzyjają jedynie konsolidacji naszego narodu – mówił szef MSZ. – Potwierdza się niezdolność Zachodu do negocjacji i skłonność do fałszu – dodał Ławrow.

Ławrow oburzony postawą Japonii

Dwa dni temu szef resortu spraw zagranicznych zabrał natomiast głos ws. relacji z Japonią. MSZ Rosji jest oburzone postawą władz w Tokio.

W komunikacie stwierdzono, że od 24 lutego 2022 r., czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, "rosyjsko-japońskie zaczęły gwałtownie się pogarszać, a administracja premiera Fumio Kishidy, łamiąc wszelkie normy i zasady międzynarodowe, zaczęła wprowadzać nieprzyjazne wobec Rosji działania, w tym m.in. 15 pakietów sankcji personalnych i sektorowych". Co więcej, według Moskwy, Tokio nie tylko uczestniczy w sankcjach, ale wręcz w nich przoduje.

"W kontekście antyrosyjskich działań podjętych przez rząd Japonii, które oczywiście stoją w sprzeczności z duchem i literą porozumienia z 1998 roku o wzmocnieniu i rozwoju dobrego sąsiedztwa, strona rosyjska poinformowała Tokio, że nie może zgodzić się na utrzymanie konsultacji międzyrządowych w sprawie realizacji tej umowy" – zakomunikował resort kierowany przez Ławrowa. MSZ Rosji zastrzega, że "kategorycznie nie akceptuje żadnych protestów Tokio" w tej sprawie.

