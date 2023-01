Zaskakujące wyznanie rosyjskiej propagandzistki. "Myśleliśmy, że Ukraina to nasz bratni naród"

Anton Gerashchenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, opublikował na Twitterze fragment z programu nadawanego w rosyjskiej telewizji propagandowej.

W krótkim nagraniu Margarita Simonian, szefowa propagandowego kanału Russia Today, mówi o wątpliwościach związanych z walką z Ukraińcami.

Simonian o walce z "bratnim narodem" Ukraińców

– Mówiłeś o tym jak nikt na froncie nie ma żadnych wątpliwości z kim walczymy. Ostatecznie, Zachód usunął główny ciężar tego dylematu moralnego – mówiła Simonian, zwracając się do prowadzącego program dziennikarza.

twitter

– Zabrali od nas największą gorycz, ból, a nawet kompleks z początku specjalnej operacji wojskowej, którym było uczucie, że prowadzimy wojnę z bratnim narodem – tłumaczy dalej dziennikarka.

– Prawda? Było takie coś na początku – dodaje szefowa kanału Russia Today. – Że to jest coś gorzkiego, że to Ukraina, Ukraińcy to tak trochę nasi ludzie – podkreśla Simonian.

– A teraz czy ci, którzy monitorują sytuacje mają nawet najmniejsze poczucie, że jesteśmy na wojnie z Ukrainą? Z Ukraińcami? – dodała propagandystka.

Putin: Rosja ma historyczne prawo do Ukrainy

Na początku stycznia, w swoim przemówieniu przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin stwierdził, że "Rosja ma historyczne prawo do Ukrainy". Prezydent wystąpił w noworocznym przemówieniu podczas wizyty w siedzibie Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem.

– Rok 2022 był rokiem trudnych, koniecznych decyzji, które należy uznać za niezbędne dla osiągnięcia przez Rosję pełnej suwerenności – powiedział Putin. – Rosja ma historyczne prawo do Ukrainy, a odzyskanie nad nią kontroli to warunek niepodległości i suwerenności Federacji Rosyjskiej – dodał polityk.

W swoim wystąpieniu prezydent nie ujawnił żadnych planów wskazujących na to, że ma zamiar zakończyć wojnę na terytorium Ukrainy.

Czytaj też:

Kijów: Polska jest gotowa przekazać Ukrainie myśliwce F-16Czytaj też:

"Antyrosyjska furia Polski". Moskwa o możliwości zerwania stosunków dyplomatycznych