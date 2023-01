F-16 dla Ukrainy? Kirby mówi o "siłach, które mają kluczowe znaczenie"

Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami prezydent USA Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone nie przekażą Ukrainie samolotów F-16.

Według wcześniejszych relacji medialnych, amerykańska administracja obawia się, iż wysłanie zaawansowanej broni mogłoby być odebrane przez Rosję jako eskalacja konfliktu, co skłoniłoby Władimira Putina nawet do użycia broni jądrowej.

Media przypominają, że gdy już na samym początku wojny Polska zaoferowała przekazanie Ukrainie swoich myśliwców MiG-29 pod warunkiem, że Stany Zjednoczone dostarczą nam w zamian samoloty F-16 w celu uzupełnienia stanu Sił Powietrznych RP, to Biały Dom w Waszyngtonie uznał, iż doprowadzi to do eskalacji i na początku marca 2022 roku zrezygnował z tego pomysłu.

Kirby o decyzji ws. F-16 dla Ukrainy

Decyzję prezydenta USA ws. F-16 dla Ukrainy bronił w rozmowie z CNN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Jak wskazywał urzędnik, Stany Zjednoczone już wysyłają, zamiast F-16, dużo sprzętu, w tym czołgi Abrams.

Mogę tylko powiedzieć, że wysyłane jest dużo sił, które zostaną wysłane (przetransportowane - red.) w najbliższych tygodniach i miesiącach – mówił Kirby.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu tłumaczył, że chodzi o "rodzaje sił", które będą miały kluczowe znaczenie dla "wsparcia Ukraińców w walkach w okresie zimowych, ale też rodzaju walk, którego spodziewamy się wiosną".

Prezydent USA potwierdza: Planuję podróż do Polski

Również w poniedziałek Biden zdradził, że planuje podróż do Polski. Tym samym amerykański przywódca potwierdził wcześniejsze doniesienia.

Prezydent Joe Biden mówi, że planuje podróż do Polski. »Będę jechał do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy« – mówi w odpowiedzi na moje pytanie czy rozważa podróż do Polski w lutym" – podał na Twitterze korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski.

Przypomnijmy, że w ostatni piątek media informowały, iż strona amerykańska skontaktowała się z Warszawą w sprawie możliwej wizyty Joe Bidena w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych miałby przylecieć do naszego kraju w 1. rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę – 24 lutego.

