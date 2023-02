"Zemsta na Ukrainie i Europie". Zełenski ostrzega

W czwartek rano do Kijowa przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i 15 komisarzy unijnych, którzy wzięli udział w rozmowach z ukraińskim rządem.

W trakcie konferencji prasowej z udziałem von der Leyen, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał Europę, że Moskwa będzie mścić się za wsparcie okazywane przez Zachód Kijowowi.

– Teraz Rosja koncentruje swoje siły. Wszyscy o tym wiemy – mówił polityk.

– Przygotowuje się do zemsty, nie tylko na Ukrainie, ale na wolnej Europie i wolnym świecie – podkreślał Zełenski.

Podczas wizyty w Kijowie przewodnicząca KE zapowiedziała kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, który wprowadzony zostanie w rocznicę inwazji na Ukrainę.

Delegacja KE w Kijowie

"Dobrze być z powrotem w Kijowie, to mój czwarty raz od inwazji Rosji. Tym razem z moim zespołem komisarzy. Jesteśmy tu razem, aby pokazać, że UE jak zawsze stoi po stronie Ukrainy. Oraz by pracować nad dalszym pogłębianiem naszego wsparcia i współpracy" – napisała na Twitterze von der Leyen, informując w czwarte rano o przybyciu do Kijowa.

Podczas wizyty w stolicy Ukrainy szefowej KE towarzyszą m.in. Josep Borrell, komisarz do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Věra Jourová, wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa oraz Didier Reynders, komisarz ds. Sprawiedliwości.

"Wizyta kolegium komisarzy jest mocnym symbolem wsparcia Komisji dla Ukrainy w obliczu niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji" – czytamy w krótkim komunikacie na stronie Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego 2022 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek dot. członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Przywódca zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie jego kraju do Wspólnoty.

