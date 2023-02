Czołgi dla Ukrainy. Niemcy negocjują z Katarem

Rząd kanclerza Olafa Scholza zatwierdził dostawę czołgów Leopard 1 na Ukrainę z zapasów przemysłowych i prowadzi rozmowy w sprawie odkupienia 15 czołgów Gepard z Kataru w celu wysłania ich Kijowowi – podała agencja Reutera, powołując się na "Sueddeutsche Zeitung".

Dostawa czołgów Leopard na Ukrainę może nastąpić w każdej chwili po ich naprawie – ustaliła niemiecka gazeta w źródłach rządowych w Berlinie.

Koncerny zbrojeniowe Rheinmetall i Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) chcą wyremontować dziesiątki leopardów i mogą dostarczyć je Ukrainie, jeśli władze w Kijowie będą chciały je kupić – pisze Reuters.

Katar odsprzeda czołgi kupione przed mundialem?

Według doniesień prasowych kilku niemieckich urzędników rozmawiało z ministerstwem spraw zagranicznych Kataru o możliwym odkupieniu 15 czołgów Gepard, które kraj kupił w celu zabezpieczenia stadionów na mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywające się w listopadzie i grudniu ub.r. Zdaniem "SZ", Niemcy próbują zdobyć z Kataru także amunicję.

– Czołgi Gepard bardzo dobrze sprawdziły się w wojnie na Ukrainie. Gdybyśmy mogli uzyskać więcej od naszych partnerów tutaj (w Katarze - red.), z pewnością pomogłoby to Ukraińcom – powiedział nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Do niemieckich gepardów na Ukrainie brakuje amunicji

Samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard (zbudowane na podwoziu czołgu Leopard 1) to pierwszy ciężki sprzęt, który Niemcy obiecały Ukrainie – do września dostarczono ich 30. Problem stanowi jednak amunicja – początkowo dostępnych było około 60 tys. nabojów, co było często krytykowane jako zbyt mała ilość z uwagi na dużą szybkostrzelność gepardów.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział w połowie marca, że dostawy zachodniej broni na Ukrainę staną się uzasadnionym celem dla Rosji. – Daliśmy jasno do zrozumienia, że każdy ładunek, który wjedzie na terytorium Ukrainy, i który uważamy za transport broni, stanie się uzasadnionym celem. Jest to całkowicie zrozumiałe – stwierdził.

Największy pakiet pomocy wojskowej przekazały dotychczas na Ukrainę Stany Zjednoczone. Według Moskwy, Kijów wspiera bronią 25 krajów świata, w tym 21 członków NATO.

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich "dane rządu RFN pokazują, że najbardziej potrzebne Ukrainie ciężkie uzbrojenie i amunicja stanowią na razie margines niemieckiej pomocy, a wsparcie w tym zakresie jest wielokrotnie niższe od polskiego oraz mniejsze niż m.in. czeskie i słowackie".

