Chodzi o to, że uroczystość otwarcia była „inkluzywna” i włączono do niej transseksualną łyżwiarkę, czyli mężczyznę, który uważa się za kobietę. Sęk w tym, że akurat nie za bardzo umiał jeździć na łyżwach, więc zaliczył spektakularne lądowanie na pośladkach i we wstawaniu musiały pomóc mu inne osoby.

Wojna według Verhofstadt

Guy Verhofstadt, były belgijski premier, europoseł słynący z krytykowania Polski, podzielił się ze światem swoimi przemyśleniami na temat wojny na Ukrainie. Stwierdził, że „Rosja mogła nie dokonać inwazji na Ukrainę, gdyby nie doszło do brexitu”. Jego zdaniem Putin kalkulował, że po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię Zachód nie będzie zjednoczony w sprawie obrony.