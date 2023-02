Były premier Izraela: Putin zapewnił mnie, że nie zabije Zełenskiego

Na początku marca ówczesny premier Izraela Naftali Bennett na prośbę Kijowa udał się do Moskwy jako mediator. Według niego dwukrotnie pytał wtedy Władimira Putina, czy planuje zabić prezydenta Ukrainy, czemu rosyjski przywódca zaprzeczył.

Następnie Bennett zatelefonował do Zełenskiego. – Właśnie wróciłem ze spotkania, on (Putin - red.) cię nie zabije. Zapytał mnie: " Czy jesteś pewien?". Odpowiedziałem: "Na 100 procent. On cię nie zabije" – wspominał rozmowę z prezydentem Ukrainy Bennett.

Według niego wtedy Zełenski zgodził się zrezygnować z planu wejścia Ukrainy do NATO. – Wszystko, co robiłem (jako mediator - red.) było uzgadniane z USA, Niemcami i Francją – oświadczył Bennett, którego cytuje "Haaretz".

Izrael wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Jak przypomina agencja UNIAN, drugiego dnia inwazji Zełenski poprosił Bennetta o pośrednictwo w negocjacjach z Rosją, po czym na początku marca izraelski premier udał się do Moskwy. Tym samym Bennett był pierwszym zachodnim przywódcą, który spotkał się z Putinem od czasu inwazji na Ukrainę.

Izrael od początku wojny dość aktywnie udzielał Ukrainie pomocy humanitarnej, a także przyjmował uchodźców, odmówił jednak nałożenia sankcji na Rosję i dostaw broni do Kijowa, tłumacząc to sytuacją w Syrii.

Po zmianie władzy nowy rząd Izraela poinformował, że rozważa możliwość udzielenia Ukrainie pomocy innej niż tylko humanitarna.

Na początku wojny wagnerowcy polowali na Zełenskiego?

Pod koniec lutego brytyjski "The Times" podał, że ponad 400 rosyjskich najemników działa w Kijowie z rozkazami Kremla, by zamordować Wołodymyra Zełenskiego i członków jego rządu oraz przygotować grunt pod przejęcie kontroli na państwem przez Moskwę.

Według brytyjskiej gazety zadanie likwidacji prezydenta Ukrainy dostali najemnicy z Grupy Wagnera – prywatnej firmy wojskowej, kierowanej przez jednego z najbliższych sojuszników Putina, oligarchę Jewgienija Prigożyna.

Od grudnia 2021 r. wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i w Donbasie.

