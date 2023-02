"Pomagać, a nie szkodzić". Konserwatyści w USA przegłosowali ważne przepisy

Jak wskazują autorzy przegłosowanego projektu celem regulacji jest wyeliminowanie możliwości okaleczania dzieci i podawania im niebezpiecznych substancji hormonalne przez lekarzy w związku z zabiegami "zmiany płci".

"Pomagać nie szkodzić"

Jak opisuje portal PCh24.pl, nowa ustawa zabrania podawania tzw. blokerów dojrzewania, sterylizacji oraz chirurgicznych aktów okaleczenia w ramach procedur tzw. "zmiany płci" u nieletnich. Chodzi o zabiegi, które "sztucznie konstruują tkankę mającą wygląd genitaliów różniących się od płci nieletniego", a także procedur "usuwania jakiejkolwiek zdrowej części ciała lub tkanki".

Za przyjęciem przepisów głosowało 60 deputowanych, a 10 było przeciwko. W stanie tym przewagę mają Republikanie, którzy liczą, że ustawę poprze również senat. Wiadomo też, że gubernator Dakoty Południowej Kristi Noem pozytywnie ocenia inicjatywę. – Gubernator popiera to prawodawstwo i będzie obserwowała, jak ustawodawca pracuje nad tym procesem – powiedział szef wydziału komunikacji biura gubernatora.

Konserwatywna gubernator

PCh24.pl przypomina, że Kristi Noem "należy do awangardy konserwatywnych gubernatorów, którzy jeszcze przed obaleniem precedensu Roe vs. Wade podpisali całkowity zakaz aborcji od momentu poczęcia i skutecznie wprowadzili to prawo w życie zaraz po przełomowym wyroku Sądu Najwyższego z czerwca ubiegłego roku”. Polityk znana jest ze swoich poglądów pro-life.

Działania ograniczające proceder okaleczania dzieci w związku ze "zmianą płci" zostały już przyjęte w stanach takich jak Alabama, Arizona, Arkansas, Oklahoma i Utah. Prace nad podobnymi przepisami prowadzą Teksas i Floryda.

