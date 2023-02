Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Bojownicy Państwa Islamskiego uciekli z więzienia

Co najmniej 20 więźniów podejrzanych o przynależność do Państwa Islamskiego (IS) uciekło z więzienia w Syrii po trzęsieniu ziemi.

Trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera nawiedziło Turcję i sąsiednią Syrię wczesnym rankiem w poniedziałek, niszcząc tysiące budynków, w tym domy i szpitale. Tysiące ludzi zostało rannych lub bez dachu nad głową. Według AFP po tym, jak zatrzęsła się ziemia, z więzienia w północno-zachodniej Syrii uciekło co najmniej 20 więźniów podejrzanych o przynależność do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS). Według źródeł agencji w więzieniu w pobliżu miasta Radżu położonego blisko granicy z Turcją przetrzymywanych jest około 2 tys. osób, z czego 1300 może być bojownikami IS. Po trzęsieniu ziemi, które uszkodziło budynek, więźniowie zbuntowali się i zajęli część więzienia. Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Rośnie bilans ofiar We wtorek rano liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła 5 tys. Według agencji Reutera w Turcji zginęło 3419, natomiast w Syrii – ponad 1600. Wiceprezydent Turcji Fuat Oktay powiedział, że ponad 20,5 tys. ludzi zostało rannych, a zespołom poszukiwawczo-ratowniczym udało się dotrzeć do 8 tys. osób. Jak dodał, służby kontynuowały akcję w nocy pomimo niesprzyjających warunków pogodowych – dużych opadów śniegu, który spowodowały korki na drogach. Unia Europejska wysłała do Turcji prawie 20 zespołów ratunkowych z 17 krajów europejskich, w tym z Polski. Zgromadzenie Ogólne ONZ uczciło pamięć ofiar trzęsienia ziemi minutą ciszy. Zaapelowało również do innych krajów o udzielenie pomocy regionowi, który od dawna jest dotknięty konfliktem (wojna w Syrii - red.) i ma ograniczony dostęp do pomocy humanitarnej. Biden zadzwonił do Erdogana, oferując pomoc Prezydent USA Joe Biden rozmawiał w poniedziałek wieczorem z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i obiecał "wszelką" pomoc potrzebną Turcji po katastrofie. W związku z trzęsieniem ziemi Erdogan ogłosił siedmiodniową żałobę narodową. Biden "potwierdził gotowość Stanów Zjednoczonych do udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy naszemu sojusznikowi z NATO, Turcji, w odpowiedzi na tę tragedię" – napisano w oświadczeniu Białego Domu. Czytaj też:

