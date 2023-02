Zełenski: Macron zmienił zdanie w sprawie "upokorzenia" Rosji

– Myślę, że tym razem naprawdę się zmienił (Macron - red.). W końcu to on otworzył drzwi dla dostaw czołgów. Poparł też wniosek Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej. Myślę, że to był prawdziwy sygnał – powiedział Zełenski przed spotkaniem z prezydentem Francji i i kanclerzem Niemiec w Paryżu.

– Odbyliśmy wiele rozmów z Francją, Niemcami i innymi krajami. Myślę, że dzisiaj panuje między nami prawdziwe zaufanie – stwierdził prezydent Ukrainy, dodając, że ma też świadomość bliskich więzi łączących Niemcy i Francję z Rosją.

Zełenski o Rosji: Nie mogę tego zrozumieć

Jednocześnie Zełenski wyraził zdziwienie, że potomkowie tych, którzy uciekli z Rosji w 1917 r., popierają Władimira Putina. – Rosjanie, którzy opuścili swój kraj w 1917 r. podczas rewolucji, cała inteligencja, która uciekła przed reżimem komunistycznym, osiedliła się w Europie. Ale dziwi mnie, że dzisiaj niektórzy ich potomkowie popierają Putina, podczas gdy on robi z ich rodzinami to samo, co reżim komunistyczny zrobił w 1917 r. – powiedział.

– Nie mogę tego zrozumieć. Myśleliśmy, że ci Rosjanie zostali Europejczykami, ale nie, naprawdę nimi nie są – podkreślił.

Stosunek Macrona do wojny na Ukrainie

Emmanuel Macron był wielokrotnie krytykowany za zbyt miękkie podejście do Rosji, w tym chęć ciągłego komunikowania się z Władimirem Putinem. W odpowiedzi francuski przywódca tłumaczył, że chce w ten sposób pomóc w osiągnięciu pokoju.

W głośnym wywiadzie telewizyjnym z grudnia ub.r. Macron powiedział, że chciałby zapewnić Rosji "gwarancje bezpieczeństwa", kiedy ta "wróci do stołu negocjacyjnego". Wielokrotnie powtarzał też, że Rosji i Putina nie można "upokarzać".

W maju prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Macron zaproponował Ukrainie ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Obecnie francuski prezydent stoi na stanowisku, że pokój jest możliwy tylko na warunkach Kijowa.

