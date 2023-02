Szokujące słowa Putina. "Staramy się zakończyć działania wojenne"

Prezydent Rosji Władimir Putin po raz kolejny szokuje, komentując sytuację na Ukrainie. Tym razem przywódca zapewnia, że to nie Moskwa rozpoczęła konflikt, ale stara się zakończyć działania zbrojne.

Przypomnijmy, że wbrew słowom prezydenta Rosji, Putin zdecydował o ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

Putin: My nie zaczęli żadnych działań wojennych na Ukrainie

W czwartek, podczas spotkania z przedstawicielami przemysłu lotniczego, Putin odniósł się do sytuacji na froncie, obciążając Kijów odpowiedzialnością za konflikt.

– Chciałbym jeszcze raz to powiedzieć: My nie zaczęli żadnych działań wojennych, my staramy się je zakończyć – mówił polityk.

– Te działania zostały rozpoczęte przez ukraińskich nacjonalistów i tych, którzy wspierali ich w 2014 roku, kiedy miał miejsce zamach stanu. Tak to się zaczęło, potem miały miejsce wydarzenia na Krymie i w Donbasie – tłumaczył Putin, przekonując, że w 2014 roku Kijów naruszył umowy i porozumienia.

– Użyto przeciwko nim (mieszkańcom Donbasu - red.) cięćkich pojazdów wojskowych, przeprowadzono przeciwko nim dużą operację wojskową – podkreślał polityk.

– To wtedy zaczęli wojnę. Trwała osiem lat i jej celem była eksterminacja ludzi, którzy mieszkali tam (w Donbasie - red.) i czuli się związani z Rosją, rosyjską kulturą i rosyjskim językiem. Jak długo mogliśmy to tolerować? – podkreślił Putin.

Putin mówi o okupowanych terenach

Również w czwartek, podczas wystąpienia w Agencji Inicjatyw Strategicznych, Putin komentował sytuację na ukraińskich terytoriach zajętych przez Rosję.

Polityk tłumaczył, że "zaanektowane tereny" historycznie należą do Rosji i należy jak najszybciej doprowadzić życie na tych obszarach do poziomu, który utrzymywany jest w całym kraju. – Warunkowo mówimy "nowe" (o zajętych terenach - red.), ponieważ dobrze wiemy z historii, że to są rosyjskie regiony – stwierdził Putin.

Jak tłumaczył dalej polityk, Moskwa musi w ciągu najbliższej dekady poprawić warunki życia na tych terytoriach. – Im szybciej, tym lepiej – mówił Putin, podkreślając, ze chodzi m.in. o zmiany w systemie opieki społecznej, podwyżkę emerytur czy wsparcie matek.

