Prezydent Rosji zwrócił się do pracowników misji dyplomatycznych i byłych przedstawicieli Moskwy na świecie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Władimir Putin gratuluje politykom i uderza w Zachód.

Putin o izolowaniu Rosji

Jak relacjonuje rosyjska, propagandowa agencja TASS, prezydent podkreślił w komunikacie, że działania rosyjskich dyplomatów udaremniają plany "kolektywnego Zachodu".

W dużej mierze dzięki państwa wysiłkom udało się nie tylko pokrzyżować plany izolacji naszego kraju przez "kolektywny Zachód", ale też zacieśnić współpracę z większością członków wspólnoty światowej – podkreślił Putin.

Polityk mówił w oświadczeniu o państwach w przestrzeni euroazjatyckiej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku i w Ameryce Łacińskiej.

Priorytety polityki Moskwy

Najlepsze cechy służby dyplomatycznej są obecnie bardzo potrzebne, w kontekście wojny hybrydowej, rozpętane przeciwko Rosji, kiedy niezwykle ważne jest wykorzystanie instrumentów polityki zagranicznej z maksymalną skutecznością, w celu ochrony naszej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego – tłumaczył dalej prezydent.

Putin mówił także o priorytetach rosyjskiej dyplomacji, wymieniając między innymi ochronę obywateli Rosji, wspieranie Rosjan przebywających poza krajem oraz "bezkompromisową walkę z wszelkimi przejawami nazizmu i dyskryminacji ze względu na narodowość".

Przypomnijmy, że – w narracji Kremla – właśnie walka z przejawami nazizmu i ochrona Rosjan mieszkających na Ukrainie, były jednymi z powodów rozpoczęcia przez Moskwę inwazji na Ukrainę.

Putin: Staramy się zakończyć działania wojenne

W czwartek, podczas spotkania z przedstawicielami przemysłu lotniczego, Putin odniósł się do sytuacji na froncie, obciążając Kijów odpowiedzialnością za konflikt.

Prezydent Rosji zapewniał, że to nie Moskwa rozpoczęła konflikt, ale stara się zakończyć działania zbrojne. – Chciałbym jeszcze raz to powiedzieć: My nie zaczęli żadnych działań wojennych, my staramy się je zakończyć – mówił polityk.

Przypomnijmy, że wbrew słowom prezydenta Rosji, Putin zdecydował o ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku.

