Japonia chce podpisać traktat pokojowy z Rosją. Jest odpowiedź Moskwy

– Jeśli chodzi o temat traktatu pokojowego, jest on dla nas zamknięty. Przypomnę, że w oświadczeniu rosyjskiego MSZ z 21 marca 2022 r. wyraźnie stwierdzono, że nie zamierzamy kontynuować negocjacji z Japonią w tej sprawie – powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa.

Jej zdaniem Moskwa nie może rozmawiać o zawarciu pokoju z krajem, który zajmuje "jawnie nieprzyjazne stanowisko" i dąży do "szkodzenia interesom" Rosji.

Zacharowa wezwała Japonię do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych i postanowień utrwalających wyniki II wojny światowej. – Jeśli Tokio nie zamierza tego zrobić, to powinno opuścić ONZ, tak jak to już uczyniło w 1933 r., opuszczając Ligę Narodów – dodała.

Japonia zaproponowała Rosji traktat pokojowy

8 lutego premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że Tokio nie zmieniło i nie zmieni w przyszłości swojego stanowiska w sprawie własności wysp tworzących południową część Kurylów. Jednocześnie wyraził ubolewanie, że Rosja i Japonia nie zawarły jeszcze traktatu pokojowego.

– Chociaż stosunki między Japonią a Rosją są w trudnym stanie, stanowczo opowiadamy się za rozwiązaniem kwestii terytorialnej i zawarciem traktatu pokojowego – oświadczył japoński minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi.

Rosja i Japonia formalnie nie zawarły pokoju od czasu zakończenia II wojny światowej. Między państwami wciąż trwa spór o Wyspy Kurylskie, nazywane przez Japończyków Terytoriami Północnymi, a przez Rosjan – Kurylami Południowymi. Teren czterech wysp został zajęty przez Armię Czerwoną w 1945 r.

Spór o Wyspy Kurylskie. O co chodzi?

Japonia uważa, że Związek Radziecki, którego Rosja jest sukcesorem, nielegalnie przejął cztery wyspy – Kunashiri, Etorofu, Shikotan i grupę wysepek Habomai – wkrótce po kapitulacji Japonii podczas II wojny światowej w sierpniu 1945 r. Moskwa twierdzi natomiast, że posunięcie to było uzasadnione.

Rosja trzykrotnie proponowała oddanie Japonii części wysp (tzw. małego łańcucha kurylskiego), w zamian za zrzeczenie się praw do pozostałych (większych). Japonia nie przyjęła tej oferty.

Wyspy Kurylskie to archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, położony między japońską wyspą Hokkaido a półwyspem Kamczatka. Składa się z ponad 30 większych i wielu mniejszych wysp, które wchodzą w skład obwodu sachalińskiego Federacji Rosyjskiej. Południowa część archipelagu jest przedmiotem sporu pomiędzy Japonią a Rosją.

