Berlusconi, lider konserwatywnej partii Forza Italia, która jest częścią koalicji rządzącej krajem, przemawiał po tym, jak premier Włoch Giorgia Meloni oskarżyła Francję o narażanie na szwank jedności UE w kwestii Ukrainy poprzez zorganizowanie w Paryżu francusko-niemieckiej kolacji z udziałem Zełenskiego, wykluczając innych europejskich sojuszników Kijowa.

86-letni Berlusconi często przechwalał się swoją przyjaźnią z prezydentem Rosji Władimirem Putinem aż do inwazji Rosji na Ukrainę. We wrześniu ubiegłego roku wywołał burzę, kiedy powiedział, że Putin został wepchnięty do wojny i chciał powierzyć Kijów "przyzwoitym ludziom".

Berlusconi o Zełenskim: Jego zachowanie oceniam bardzo negatywnie

– Nigdy nie poszedłbym rozmawiać z Zełenskim, ponieważ jesteśmy świadkami dewastacji jego kraju i rzezi jego żołnierzy i cywilów – powiedział Berlusconi dziennikarzowi po głosowaniu w lokalu wyborczym w wyborach regionalnych w Lombardii.

Jego zdaniem, gdyby Zełenski przestał atakować dwie separatystyczne republiki w Donbasie, do wojny by nie doszło. – Oceniam więc bardzo, bardzo negatywnie zachowanie tego pana – dodał Berlusconi.

Wezwał również Stany Zjednoczone do wywarcia presji na Zełenskiego i zagroził zaprzestaniem wysyłania broni na Ukrainę, obiecując jednocześnie masowy program pomocy, jeśli prezydent Ukrainy zgodzi się na natychmiastowe zawieszenie broni.

Włochy zapewniają o swoim poparciu dla Ukrainy

W reakcji na wypowiedź Berlusconiego biuro premier Meloni stwierdziło, że poparcie włoskiego rządu dla Ukrainy jest "stanowcze i przekonujące, co wyraźnie stwierdzono w programie i co potwierdzono we wszystkich głosowaniach parlamentarnych większości popierającej władzę wykonawczą".

Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, również członek Forza Italia, oświadczył, że partia "zawsze opowiadała się za niepodległością Ukrainy, po stronie Europy, NATO i Zachodu".

