"Nie będziemy siedzieć spokojnie". Tajemnicza zapowiedź Łukaszenki

Łukaszenka wezwał do większej jedności w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), do której należą Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan.

– Wyzwań jest wiele. Podjęliśmy ryzyko opracowania programu naszej prezydencji w organizacji, aby spróbować rozwiązać problemy, które mamy, zwłaszcza na granicach państw członkowskich OUBZ – mówił podczas spotkania z sekretarzem generalnym organizacji Imangali Tasmagambetowem w Mińsku.

Łukaszenka o wojnie na Ukrainie

Dyktator Białorusi podkreślił, że wszyscy członkowie OUBZ powinni się zjednoczyć i działać razem, bo "tak zawsze jest łatwiej i prościej".

– Jeśli ktoś myśli, że konflikt między Ukrainą a Rosją to nie jest nasz konflikt, że będziemy sobie gdzieś spokojnie siedzieć, to nic z tych rzeczy, to nie będzie tak. Nadejdzie czas (niedaleko, dosłownie jutro) i będzie wymagał od nas zdefiniowania siebie, zajęcia określonego stanowiska – oświadczył Łukaszenka.

– Nie mówię, że należy to robić ze szkodą dla interesów narodowych. Mimo wszystkich niedociągnięć w OUBZ będziemy musieli jasno określić naszą politykę, naszą linię, aby wspólnie działać. Zawsze prościej i łatwiej jest działać razem – dodał.

"Musimy przejść przez ten trudny okres"

Przekonywał, że "nikt nie zmusza państw do działania sprzecznego z ich interesami narodowymi", ale będzie trzeba "znaleźć kompromis".

– W OUBZ znaleźliśmy go dawno temu i działamy jako jedna organizacja. Myślę, że musimy przejść przez ten trudny okres, który jeszcze bardziej zjednoczy naszą organizację na zasadach koniecznych i możliwych dla każdego państwa, które jest jej członkiem – mówił Łukaszenka.

Białoruskie przewodnictwo w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanej "rosyjskim NATO", odbywa się pod hasłem: "Przez solidarność i współpracę ku pokojowi i bezpieczeństwu".

Czytaj też:

Pogłębienie relacji Węgier i Białorusi? "Rozmawia z krwawym reżimem"Czytaj też:

Białoruś: Polska podjęła katastrofalną decyzję