Gwałt na 15-latce. Zatrzymano czterech afgańskich imigrantów

Do gwałtu na 15-letniej dziewczynce doszło 6 lutego, w Dover, w hrabstwie Ken, w południowo-wschodniej Anglii. Sprawę bada policja.

Czterej chłopcy z Afganistanu zatrzymani ws. gwałtu

Brytyjskie media podają, że w związku z napaścią policja zatrzymała czterech chłopców, w wieku od 13 do 16 lat. Pochodzący z Afganistanu nastolatkowie chodzili do tej samej szkoły co ich ofiara, jednak zostali zatrzymani w Canterbury, około 50 kilometrów od Kent.

Trzej chłopcy, w wieku 13,15 i 16 lat, usłyszeli zarzut ułatwienia napaści, a czwarty oskarżony jest o gwałt. Trzech chłopcy mieli trzymać 15-latkę, kiedy ich kolega ją wykorzystywał.

Po postawieniu zarzutów, nastolatkowie zostali zwolnieni za kaucją.

Nastolatkowie zaprzeczają, że dokonali gwałtu. Policja bada sprawę i jak podaje "The Sun", ze względu na wagę zarzutów, intensywnie działa w celu ustalenia co dokładnie się wydarzyło.

Sprawcy to nielegalni imigranci

Wszyscy czterej nastolatkowie (ich dane zostały utajnione, ponieważ są niepełnoletni) są imigrantami, którzy nielegalnie dostali się do Wielkiej Brytanii.

Jak relacjonują brytyjskie media, chłopcy dostali do kraju w ubiegłym roku, przepływając (bez opieki dorosłych) kanał La Manche. Obecnie znajdują się pod opieką państwa i czekają na decyzję władz ws. możliwości pozostania w Wielkiej Brytanii.

Jak podają media, wśród 45 756 osób, które w ubiegłym roku nielegalnie dostały się do Wielkiej Brytanii, aż 8700 stanowiły dzieci bez opieki. Wiele z nich pochodzi właśnie z Afganistanu. Osoby pochodzące z tego państwa, są – według nieoficjalnych ustaleń – drugą co do wielkości grupą narodowościową, która nielegalnie przekracza kanał La Manche.

"The Daily Telegraph" informuje, że w tym roku, w ten sposób na wyspy brytyjskie dostało się ponad dwa tysiące osób.

