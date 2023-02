Zbliża się krytyczny moment wojny? USA ostrzegają Ukrainę

Jak informuje "The Washington Post", Amerykanie uważają, że krytyczny moment wojny nastąpi wiosną, kiedy spodziewany jest atak Rosji, a siły ukraińskie rozpoczną kontrofensywę w celu odzyskania kontroli nad zajętymi terytoriami.

Według ustaleń "WP", przedstawiciele USA zwiększyli presję na Ukrainę, aby osiągnął jak najwięcej sukcesów na polu bitwy. I chociaż Waszyngton zobowiązał się wspierać Kijów "tak długo, jak to będzie konieczne", władze postrzegają najnowsze pakiety pomocowe jako najlepszy sposób na "zmianę biegu wojny". – "Tak długo, jak to będzie konieczne" odnosi się do skali konfliktu. Nie dotyczy to wysokości pomocy – wyjaśniło jedno ze źródeł gazety.

W publikacji zauważono, że wcześniejsze pakiety pomocy spotkały się z silnym ponadpartyjnym poparciem, a Kongres "dał Białemu Domowi więcej, niż prosił". Ale to było wtedy, gdy Izba Reprezentantów była kierowana przez Demokratów. Biały Dom pracuje obecnie z Kongresem nad zatwierdzeniem pomocy dla Ukrainy w wysokości 10 mld dolarów. Ponadto administracja prezydenta Joe Bidena może ogłosić nowy pakiet pomocowy w przyszłym tygodniu, w rocznicę wkroczenia wojsk rosyjskich na Ukrainę.

USA: Ukraina nie będzie w stanie zająć Krymu

Waszyngton spodziewa się przełomu w wojnie na wiosnę, kiedy według strony amerykańskiej Rosja rozpocznie ofensywę, a Ukraina – "kontrofensywę w celu odzyskania utraconych terytoriów". Amerykańscy analitycy wojskowi uważają, że Kijów nie będzie w stanie jednocześnie utrzymać Bachmutu i podjąć próby kontrofensywy. Utrata miasta, zdaniem USA, nie doprowadzi do "znaczącej strategicznej zmiany na polu bitwy".

Ponadto, według gazety, amerykański wywiad doszedł do wniosku, że Ukraina nie będzie w stanie zająć Krymu – wojska ukraińskie w tej chwili nie mają na to wystarczających możliwości.

Według "WP", optymiści uważają, że Ukraina może zapobiec dalszemu posuwaniu się wojsk rosyjskich na wschodzie, zająć tereny na południu i uzgodnić z Rosją zakończenie działań wojennych do końca roku. Sceptycy sądzą, że czas działa na niekorzyść Ukrainy z powodu wzmocnienia przez Rosję swoich wojsk.