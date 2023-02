Spędzili pod gruzami ponad tydzień. Kolejni uratowani w Turcji

Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii to ponad 36 tys. osób. Tysiące osób zostało rannych, a władze szacują, że w gruzach zawalonych budynków mogą znajdować się ciała tysięcy zaginionych.

"Podwójny cud" w Turcji

W ostatnich godzinach ratownicy w Turcji zdołali uratować trzy osoby (w tym dwóch braci), które pod gruzami spędziły ponad osiem dni.

Jak podają media, pierwszego 18-letniego Muhammeda Cafera Çetina wydobyto z gruzów w prowincji Adiyaman. Dwaj kolejni uratowani to bracia – 17-letni Muhammed Enes Yeninar i 21-letni Abdulbaki Yeninar.

Odnalezienie braci media nazywają "podwójny cudem", gdyż mężczyźni spędzili 198 godzin w gruzach zawalonego bloku mieszkalnego (w prowincji Kahramanmaraş).

Naukowcy spodziewają się potężnego trzęsienia ziemi w Turcji

Tymczasem specjaliści przewidują, że w najbliższych latach w Stambule, największym mieście Turcji, liczącym około 15 mln mieszkańców, może dojść do potężnego trzęsienia ziemi. Zdaniem naukowców, wszystkiemu winne jest położenie geograficzne miasta, które zlokalizowane jest na styku dwóch płyt tektonicznych.

Już w 2006 r. w wywiadzie dla brytyjskiej gazety "The Guardian" profesor Okan Tuysuz, dyrektor Eurazjatyckiego Instytutu Nauk o Ziemi, przewidział potężne trzęsienie ziemi w rejonie Stambułu w nadchodzących latach. – Znamy skalę, znamy lokalizację. Po prostu nie wiemy dokładnie, kiedy to się stanie. Istnieje jednak 65-procentowe prawdopodobieństwo, że Stambuł zostanie dotknięty trzęsieniem ziemi o sile 7,6 w skali Richtera do 2030 r. – stwierdził.

Tuysuz nie jest jedynym, który ostrzegał przed potężnymi wstrząsami w rejonie tureckiej stolicy. W ostatnich latach pojawiło się wiele prognoz, według których z dużym prawdopodobieństwem Stambuł nawiedzi w przyszłości trzęsienie ziemi o magnitudzie co najmniej 7 stopni.

