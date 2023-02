Stoltenberg spotka się z prezydentem Dudą szybciej, niż planowano

W środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą w kwaterze głównej NATO – podało NATO na swoich stronach internetowych. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w czwartek.

"Sekretarz generalny Jens Stoltenberg spotka się w środę 15 lutego z prezydentem RP Andrzejem Dudą. O godzinie 16:00 zorganizują wspólną konferencję prasową" – napisała na Twitterze rzeczniczka NATO Oana Lungescu.

Prezydent Duda: Ruszamy z ofensywą dyplomatyczną

Andrzej Duda odbędzie także szereg innych spotkań. – Najbliższe dwa tygodnie będą bardzo aktywne w przestrzeni międzynarodowej. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa i wizyta prezydenta USA (Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 - red.) to najważniejsze punkty. To będzie czas spotkań związanych z budowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

– Zależy nam na tym, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski i aby szczyt NATO zaowocował w dobre decyzje dla wschodniej flanki NATO, także na temat wzmocnienia infrastrukturalnego – tłumaczył polityk.

– Chcemy skłonić naszych sojuszników do tego, by skierowano do tej części Europy większe siły militarne – podkreślił.

– Ruszamy z ofensywą dyplomatyczną – dodał prezydent, zapowiadając na wtorek spotkanie z prezydent Słowacji Zuzana Čaputovą i prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Jak tłumaczył Duda, rozmowy te związane są z faktem, że to Słowacja jest gospodarzem najbliższego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, a tegoroczny szczyt NATO odbędzie się w Wilnie (11-12 lipca 2023).

W tym tygodniu prezydent Duda spotka się także z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

