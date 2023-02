Żadnych uniewinnień. 550 wyroków przeciwko działaczom klimatycznym w Berlinie

W Berlinie wydano już 550 wyroków sądowych w sprawach przeciwko działaczom klimatycznym ruchu Last Generation. Co ciekawe, nie zapadł ani jeden wyrok uniewinniający, poinformował we wtorek portal niemieckiego dziennika “Welt”.

Aktywiści klimatyczni “zasłynęli” przede wszystkim z blokowania ruchu drogowego w kilku niemieckich miastach. W Berlinie doszło nawet do starć z kierowcami. W stolicy przeciwko działaczom klimatycznym wszczęto prawie 1400 dochodzeń wstępnych, z czego 550 zakończyło się wydaniem wyroku. Żaden nie był uniewinniający.

Sądy są obciążone

We wtorek senator-minister sprawiedliwości landu Berlin Lena Kreck z Lewicy potwierdziła, że “od stycznia 2022 roku zapadło 39 wyroków skazujących i 511 wyroków nakazowych”. Dodała, że skutkami wyroków były najczęściej “umiarkowane grzywny”, ustalane na podstawie dochodu skazanego. Były stosowane okoliczności łagodzące, jeśli oskarżony przyznał się do winy i nigdy wcześniej nie był karany.

Dotychczas Prokuratura odnotowała łącznie 1373 śledztwa. 140 postępowań jest nadal otwartych. Lena Kreck zaznaczyła, że policja, organy śledcze oraz sądy są "wyraźnie obciążone" licznymi sprawami przeciwko działaczom klimatycznym. Same działania przeciwko grupie Last Generation pochłonęły 220 tysięcy godzin roboczych, które są opłacane z pieniędzy niemieckich podatników.

Last Generation to ruch, który zrzesza młodych ludzi z całego świata, którzy działają na rzecz walki z zmianami klimatu. Swoje idee najczęściej próbują osiągnąć poprzez organizację akcji blokujących drogi i i przyklejanie się do asfaltu. Rzeczniczka grupy Aimée van Baalen kilka dni temu ogłosiła, że “opór nie ustanie”, a w 2023 roku będzie większy niż kiedykolwiek.

Zauważmy, że w trosce o klimat kilkanaście lat temu rządzący metropoliami zrzeszyli się i założyli C40 Cities, czyli sieć miast świata, która skupia się na skutecznym zarządzaniu zmianami klimatycznymi. Do grupy należy m.in. Berlin, Londyn, jak i Warszawa, która już przekazała nowe zalecenia, z których wynika, że powinniśmy ograniczyć się z jedzeniem mięsa, jak i praktycznie pozbyć się samochodów.

Czytaj też:

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Solidarna Polska: Mówimy stanowcze nie